إلهام شاهين مرشحة ل نريهان ذات الشراب الأزرق

رشحت المخرجة نيفين شلبي الفنانة إلهام شاهين للمشاركة في بطولة فيلمها الجديد نريهان ذات الشراب الأزرق” ، والذي من المقرر البدء في تصويره عقب انتهاء شهر رمضان الكريم.

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد رشحت هي الاخري للمشاركة في فيلم نريهان ذات الشراب الأزرق ، حيث يعتمد الفيلم علي البطولة النسائية الجماعية .

وكانت قد هنأت الفنانة إلهام شاهين، الفنانة دنيا عبد العزيز بعقد قرانها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت إلهام شاهين، على انستجرام: “مبروووووووووووك حبايبى دنيا و مصطفى .. ربنا يسعدكم و يفرح قلوبكم.

وكانت قد تحدثت الفنانة إلهام شاهين، عن مسلسلها الجديد "بطلوع الروح" وذلك اثناء حضورها حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم.

وقالت إلهام شاهين، "المسلسل فيه نجوم من كل بلاد العالم، من مصر 4 أنا ومنة شلبي، واحمد السعدني وفيه ممثلين من سوريا ولبنان وبلغاريا، والعمل من إخراج كاملة أبو ذكري".