نجم الأهلي يحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري القطري
مانشستر يونايتد يفوز على تشيلسي بثنائية في الدوري الإنجليزي
مئات المتظاهرين يقتحمون مبني يقام به حفل لنخب حزب الليكود وأعضاء الكنيست
وزير البترول يتفقد موقع إنتاج الغاز لشركة شمال سيناء بالبحر المتوسط
استشهاد 11 فلسطينيا في قصف إسرائيلي على مربع سكني جنوب مدينة غزة
ترامب يطالب فنزويلا بتسلم جميع سجنائها المتواجدين في الولايات المتحدة
وزيرة التضامن: تخرج طالبات كلية رمسيس للبنات محطة فارقة في مسيرتهن
تطبيق برامج الصيانة بأكواد عالمية في تشغيل الكهرباء شرق القناة
وزير خارجية السعودية: القضية الفلسطينية على رأس أولويات المملكة في المحافل الدولية
الرئيس السيسي ونظيره السنغافوري يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بمختلف المجالات الحيوية
اليابان تقرر تأجيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مؤتمر "حل الدولتين" بنيويورك
رئيس الوزراء السوداني يتعهد بفك حصار الفاشر ويدعو الأسرة الإقليمية والدولية لتحمل مسؤولياتها
برلمان

الشرقاوي: زيارة رئيس سنغافورة لمصر تُطلق مرحلة جديدة للشراكة الاقتصادية والتحول الرقمي

أحمد الشرقاوي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية،
أحمد الشرقاوي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية،
حسن رضوان

وصف أحمد الشرقاوي، أمين حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الغربية، زيارة رئيس جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجار أتنام إلى مصر بأنها "خطوة استراتيجية تفصِل صفحة جديدة في العلاقات الثنائية وتمنح دفعة قوية للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتحول الرقمي بين البلدين".

وقال الشرقاوي في بيان صحفي له اليوم،  إن جولة الرئيس السنغافوري التي تضمنت لقاءات رسمية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وافتتاح منتدى الأعمال المصري ـ السنغافوري، تؤكد رغبة سنغافورة في تعميق الشراكة مع مصر وتحويل الاتفاقات إلى مشاريع عملية تُسهم في خلق فرص عمل ونقل تكنولوجيا متقدمة إلى السوق المصرية.

وأشار إلى أن توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات متعددة —من إدارة الموانئ إلى الزراعة والصحة ودعم المشروعات الصغيرة— يمثل أرضية صلبة للاستثمار والتعاون طويل الأمد، مؤكِّداً أن خبرات سنغافورة في الإدارة والحوكمة يمكن أن تساعد مصر في تسريع مشروعاتها التنموية، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتطرق الشرقاوي إلى البعد الاقتصادي للزيارة قائلاً إن سنغافورة بوصفها مركزًا ماليًا وتجاريًا عالمياً تمتلك خبرات وموارد يمكن أن تفتح أمام المستثمر المصري آفاقاً جديدة، مشدداً على أهمية استثمار مصر لموقعها الاستراتيجي وجاذبيتها اللوجستية لتحفيز تدفقات استثمارات نوعية إلى الغزل والنسيج والصناعات التحويلية والنقل البحري. وأضاف أن منتدى الأعمال المشترك سيكون منصة حاسمة لربط الشركات المصرية بنظرائها السنغافوريين وعرض فرص التعاون المشترك.

وفي البعد الثقافي والديني قال الشرقاوي إن إشادة الرئيس السنغافوري بالأزهر الشريف واعتباره "منارة للتسامح" تعزز دور مصر الإقليمي كمنبر للحوار والتعايش، وتفتح آفاقًا للتعاون في مشروعات ثقافية وإنسانية ودعم المبادرات المشتركة للحوار بين الأديان، لافتا الي تبادل الزيارات الرسمية ودعوة سيسّي لزيارة سنغافورة في احتفال الذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية يؤكد التزام البلدين بتدعيم الروابط التاريخية.

جمهورية سنغافورة ثارمان شانموجار أحمد الشرقاوي حزب الجبهة الوطنية

