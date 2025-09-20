آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 20-9-2025

ارتفع سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 20-9-2025 داخل محلات الصاغة المصرية.

ارتفاع الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب مساء اليوم صعودا قيمته 440 جنيه في المتوسط منذ تداولات الخميس الماضي.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب خلال تعاملات مساء اليوم نحو 39.52 ألف جنيه للبيع و 39.68 ألف جنيه للبيع

سعر الذهب مساء اليوم

وسجل سعر جرام الذهب في مصر صعودا منذ بداية تعاملات اليوم زيادة قيمتها 25 جنيه، ليستكمل صعوده منذ الاسبوع الماضي مقدار 280 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 الأكثر ثيمة نحو 5645 جنيه للبيع و 5668 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر شهرة نحو 4940 جنيه للبيع و 4960 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

بلغ متوسط سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 4234 جنيه للبيع و 4251 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3293 جنيه للبيع و 3306 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 39.52 ألف جنيه للبيع و 39.68 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3684 دولار للبيع و 3686 دولار للشراء

سوق الذهب المحلي

قال إيهاب واصف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات إن مصر لديها العديد من المصافي وحاصلة على العديد من الشهادات المعتمدة التي تؤكد استخراجه بالمواصفات العالمية للاستخدامات.

وأضاف رئيس شعبة الذهب أن مصر من الممكن أن تكون مركز إقليمي لصناعة الذهب، لافتا إلى أن شعبة الصناعة حققت العديد من النتائج بشأن صناعة الذهب والمشغولات الذهبية.

تصدير السبائك وخام الذهب

وأوضح أن التصدير كاملا كان مقتصر على تصدير السبائك وخام الذهب، ومصر اليوم أصبحت تصدر مشغولات بكميات كبيرة، لافتا إلى وجود تصدير ذهب المناجم الذي يتم استخراجه من التعدين الداخلي.

وأكد على أن الدولة المصرية من الممكن أن تكون مركزاً إقليميا لصناعة الذهب، وأن الذهب الذي يتم استخراجه من أفريقيا من الممكن أن تكون مصر مركزا له وتصديره.