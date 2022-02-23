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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تحذير عاجل من تطبيق شهير خطر على المراهقين.. "Yubo" بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية

تحذير عاجل من تطبيق
تحذير عاجل من تطبيق شهير خطر على المراهقين

حذر بعض المعلمين في بريطانيا، أولياء الأمور من تطبيق شهير لوسائل التواصل الاجتماعي للمراهقين يمكنه أن يعرض أطفالهم للعديد من المخاطر، ونظرا لطبيعة هذا التطبيق، قد يواجه الطفل محتوى غير مناسب له.


وحسبما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، يتوفر تطبيق يدعي تيندر للمراهقين Tinder for Teens، المتوفر في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، يدعو الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما للتواصل والتفاعل مع حوالي 100 مستخدم آخر.

 

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ويشتهر تطبيق "تيندر للمراهقين" واسمه الحقيقي على متجر التطبيقات Yubo، بأن لديه أكثر من 20 مليون مستخدم حول العالم ويسمح للمراهقين بالتفاعل مع الآخرين، وقد تعرض تطبيق التواصل مؤخرا للكثير من الانتقادات بعد أن وجده تحقيق أنه بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية وأنشطة دنيئة أخرى.

 

مراسلة صحفية تكشف عيوب ومخاطر تطبيق Yubo

وأمضت إحدى مراسلي صحيفة صنداي تايمز البريطانية ، 10 أيام متنكرة كفتاة تبلغ من العمر 15 عاما على تطبيق Yubo، خلال تحقيقها، ادعت Newshound المتخفية أن المستخدمين كانوا قد طلبوا منه غالبا إرسال صورا عارية واقترحوا عليه ممارسة الجنس.

وللأسف، لم يكن الضرر الذي أحدثه التطبيق لفظيًا فقط، فقد وجد التحقيق أن المستخدمين الشباب يتعرضون للتحرش الجنسي والعنصرية والتنمر، كما هو الحال في كثير من منصات التواصل الاجتماعي، ينضم البالغون إلى الموقع، ففي الأسبوع الماضي فقط، تم القبض على رجل بريطاني ووجهت إليه تهمة خطف فتاة تبلغ من العمر 17 عامًا والاعتداء عليها جنسيًا، والذي قال إنه تعرف عليها قبل ساعات على منصة Yubo.

وردا على الاتهامات التي يواجهها التطبيق، قال متحدث باسم Yubo :" نشعر بالحزن لمعرفة هذه التجربة الصحفية ولا يسعنا إلا أن نعتذر عن الطريقة التي يمكن أن يتأثر بها أي شخص في هذا الوقت على منصتنا، إننا نتعامل مع التحقيق الذي أجرته صحيفة صنداي تايمز على محمل الجد للغاية وحرصنا على مراجعة فورية لميزات الأمان وكيف ربما فشلت".


ويشار إلى أن يوبو Yubo، هو تطبيق فرنسي للشبكات الاجتماعية مصمم "للقاء أشخاص جدد" وخلق شعور بالانتماء للمجتمع، قام بإنشائه طلاب فرنسيين يدرسون الهندسة، التطبيق موجه نحو المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 25 عامًا، ويسمح التطبيق للمستخدمين بإنشاء بث فيديو مباشر مع ما يصل إلى 10 أصدقاء، ويجب على أي شخص أقل من 17 عاما تأكيد حصوله على إذن من أحد الوالدين لاستخام التطبيق.

تطبيق تطبيق شهير Yubo Tinder for Teens تطبيق تيندر للمراهقين لتحرش الجنسي

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