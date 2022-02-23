الطيار وليد مراد في حوار خاص لـ صدى البلد: التدريب بالنسبة لنا خط أحمر.. ويحسب للرئيس السيسي أنه لم يستغني عن أي طيار خلال أزمة كورونا

قائد رحلة هيثرو ومفاجآت حول طائرة مصر للطيران

الطيار وليد مراد في حوار خاص:

التدريب بالنسبة لنا خط أحمر.. وكورونا لم تؤثر على أداء الطيارين

يحسب للرئيس السيسي أنه لم يستغني عن أي طيار خلال أزمة كورونا

أحداث يناير 2011 كانت الوعكة الحقيقة لمصر للطيران ولم تتعافى منها بعد

المنافسة الشرسة للشركات التحدي الأكبر أمام مصر للطيران ونحن نمتلك القدرات

رحلة هيثرو تجسيد لخبرات 33 عام طيران.. وطيارين مصر نفس الكفاءة والحرفية

ربما تعد لك الحياة أمرًا ليس بمقدورك تخيله في لحظة كنت تظنها هي الأصعب؛ تتمنى لو أنها تنتهي سريعًا ويعود إليك استقرارك الذي كنت عليه قبلها؛ وتكون في حقيقتها مكافأة لكدِ وسعاية السنوات.. هذا ما حدث مع الطيار وليد مراد قائد رحلة مصر للطيران التي هبطت في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، وأحدثت زخمًا إعلاميًا وصدى عالميًا كبير.

قبل 10 ساعات فقط من موعد الرحلة رقم MS777 التي هبطت، في تمام الثانية ظهرًا يوم الثامن عشر من فبراير للعام 2022، في المطار الأكثر ازدحامًا بالمملكة المتحدة، هاتفه مركز عمليات مصر للطيران، بمكالمة يتحسس فيها تفرغه وإن كان بمقدوره الخروج في رحلة - طراز Boeing 787 Dreamliner - ليس لها قائد متوجهة إلى مدينة الضباب؛ ليرد بأنه جاهز ومستعد كعادته.

عُرفَ مُنضبطًا لم يتوانى يومًا عن تلبية أي من هذه المهمات حسبما يسميها "الكومندان"، حتى وإن كانت في غيره جدوله المعتاد؛ حتى اليوم التالي لاحتفاءه بعيد ميلاده الثاني والستين مع عائلته الذي يوافق 16 فبراير من كل عام.

قبل الاسترسال عن ظروف الرحلة رقم MS777، والذي أصبحت حديث العالم بعد تسجيل قائدها "وليد مراد" المنتمني للشركة الوطنية مصر للطيران هبوطًا احترافيا يليق بتاريخها العريق وخبرات كوادرها التي تبادلت قمرة القيادة على مدار سنوات تقارب المائة عام؛ دعني أخذك في سطور قليلة إلى التعرف على "وليد مراد"، والذي ولد في مطلع الستينات بأحد أحياء مصر الجديدة.

مصر للطيران و ترتيب الأوراق

حينها في الستينات كانت مصر للطيران تعيش مرحلة تحول في تاريخها بدخولها عصر الطائرات النفاثة وفتح خطوط جديدة لأوروبا، والحدث الأكبر حينها كان توحيد الشركة الوطنية مع مؤسسة الخطوط الجوية السورية في كيان واحد تحت اسم "شركة الطيران العربية المتحدة"، في يوليو عام 1960؛ بقرار من الرئيس الراحل جمال عبدالناصر.

ولكن سرعان ما تفككت بعدها بعام لتعود الشركة إلى ترتيب أوراقها بهيكلة جديدة وتصبح جزءً من الدولة تحت اسم "المؤسسة العربية العامة للطيران"؛ ويندرج تحتها شركات الطيران العربية المتحدة للخطوط الخارجية ومصر للطيران للخطوط الداخلية والشركة العامة للخدمات وتموين الطائرات وشركة الكرنك للسياحة؛ هكذا كان الوضع.

البداية مع عصر ريان

وتوالت الأحداث على الشركة ومرت ما بين تحقيق انتصار ودحر أزمة، بداية من تداعيات حرب يونيو 1967 والخسائر الاقتصادية التي تكبدتها حتى معاهدة السلام التي كانت بداية مصر للطيران للانفتاح على العالم وجنت ثمار هذا الاتفاق في انتعاش حركة السفر الدولي من وإلى مصر.

حتى بدأت الثمانينات لتكون أزهي عصور الشركة بتولى المهندس محمد فهيم ريان رئاستها، فأدخل طرازات جديدة ومختلفة إلى أسطولها الجوي منها طائرات الإيرباص A300-B4 لتغطية أسواق أوروبا والشرق الأوسط، وأخرى من طراز B767-200 و B767-300 البعيدة المدى.

فضلا عن التعاقد على طائرات الطراز الأشهر المعروف بالجامبو B747-300 عام 1988؛ ذلك هو العام الذي غلبه شوقه مجددًا؛ واستسلم فيها "وليد مراد" إلى الركض من جديد وراء حلم الطفولة بالتحليق في عالم الطيران.

حينها كان في الثامن والعشرين من عمره، كان قد أنهى دراسته بكلية التجارة ومتزوج ويعمل في الحسابات بعدما ترك خلفه حلم الطيران مع مرحلة الثانوية العامة؛ بعد رفض والده رغبته بأن يصبح طيارًا وأن الأسرة ستكتفي بطيارٍ واحد ٍ فقط بينها وهو شقيقه الأكبر، نظرًا لمخاطر تلك المهنة وظروفها الصعبة.

الطيار وليد مراد مع محررة صدى البلد

ولكن سرعان ما عاد حلمه يراوده من جديد؛ بعدما سمع أن القوات الجوية سوف تدشن سربًا في مطار إمبابة لنشر الوعي الجوي، وأنها ترحب باستقبال مدنيين لتعليم الطيران؛ على الفور تقدم والتحق بالسرب الشراعي الأول الذي أقيم في ذلك العام، واستطاع في شهور قليلة أن يحصل على رخصة الطيران قبل أواخر الثمانينيات وعُين مُحاضرًا في السرب حتى استيفاء عدد ساعات معينة من الطيران.

ليبدأ بعدها رحلة دراسة الطيران التجاري؛ الذي كانت مرحلة تأهيله لدخوله مصر للطيران. ليطوي خلفه مرحلة السرب الجوي بعدما استمرت لعامين يباشر خلالهما الطيران الشراعي؛ الذي أتقن فنياته وحفظها عن ظهر قلب، وأخذ يعمل بها في الطيران التجاري حتى اللحظة الأخيرة بهبوط هيثرو – حسبما قال - .

سرب القوات الجوية وحلم الطيران

وصف "وليد مراد"، فترة السرب الجوي بأنها بمثابة وسام وفخر في مسيرته المهنية، بأن أول ترخيص طيران حصل عليه كان بالقوات الجوية، بعدها التحق بمصر للطيران، ليصبح مساعدًا طيارًا على طراز B737-500 ذات الـ 104 مقاعد، والذي ضمت منه الشركة الوطنية حينها 5 طائرات لأسطولها الجوي في مطلع التسعينيات.

ثم استمر بعدها ليكون مساعد أيضًا طراز A320-200 ذات المحركين، والذي كانت مصر للطيران تضم منه أيضًا حينها 8 طائرات، ثم أيضا مساعدًا على طراز A 340-200 ، ثم كابتن على طراز Boeing 737-500، وكابتن على طراز Boeing 737-600، وصولا إلى طراز الدريملاينر B787 Dreamliner، الذي هبطت في مطار هيثرو، وحظيت باهتمام العالم.

مسيرة حافلة وخبرات عامرة بمواقف لرحلة طيران استغرفت من عمره أكثر من 30 ألف ساعة في سماء العالم، بدأها في عمر الثلاثين مع عصر ريان الذهبي، الذي حينما سئل عنها خلال حواره مع “صدى البلد".

قال"إن فهيم ريان بالنسبة له هو المثال لنموذج عظيم من العناصر الإدارية الناجحة الذي استطاع خلال سنوات توليه رئاسة مصر للطيران والذي تقارب اثني وعشرون عامًا؛ انتهت مطلع الألفينات؛ أن يحدث طفرة في تاريخ الشركة بضم أحدث طرازات الطائرات، ليست فقط تحديث الأسطول بل طرق باب صيانة وعمرة الطائرات وافتتح في بداية فترته أول الثمانينيات أول قاعدة مصرية لتعمير المحركات بعدما ظلت تجرى في الخارج لسنوات وبدأ يستقطب أسواق المنطقة إلى مصر".

“حينها كانت هناك محدودية في شركات الطيران؛ كانت مصر للطيران متفردة لم تكن تظهر بعد تلك الكيانات الكبرى التي تغزو سماء العالم الآن، لم تكن المنافسة بهذه الشراسة.. أما الآن الأمر اختلف تمامًا والمنافسة أصبحت أقوى وأكبر سواء من الشركات الأجنبية أو الخاصة المحلية، بالإضافة سياسة السموات المفتوحة التي أصبحت مصر على أعتاب تطبيقها، ناهيك عن أسعار البترول التي تنغص حياة الشركات. فهيم ريان كانت ظروفه أفضل من العصور التي جاءت بعده، ولكن لا أحد ينكر ذكاءه وتعامله في أمور وسياسات عجز من جاء بعده في أن يضاهيها”.. هكذا قال ”وليد مراد".

الرحلة 990 المصرية

ومن عصر “ريان”، انتقل وليد مراد، إلى تذكر فترة رئاسته رابطة طياري الخطوط الجوية المصرية في أواخر التسعينات؛ كانت مصر تعيش خريفًا قاسيًا، وهي تداوي تداعيات صدى أزمة طائرة مصر للطيران المنكوبة الرحلة 990، التي تحطمت فوق الأطلنطي وراح ضحيتها جميع الركاب البالغ عددهم 217 راكبًا وطاقم الرحلة بالكامل.

حينها وقع على عاتق "قائد طراز الدريملاينر" الدفاع عن الطيار جميل البطوطي الذي حوطته اتهامات إعلامية بأنه تعمد إسقاط الطائرة بالانتحار. تصدر “مراد” الأزمة وقتها باعتباره رئيسا لرابطة الطيارين ووقف مدافعا عنه أمام وسائل الإعلام التي كانت تحاول ذبح الطيارين المصريين في اتهام البطوطي بالانتحار.

ومن رابطة الطيارين المصريين، إلى رئاسة نادي الطيران المصري، حينها كان شابًا في عمر الثامن والثلاثين، إلى جانب الوزيران فؤاد سلطان وعمرو عبدالأخر إحداهما محافظًا للقاهرة والأخر رئيسًا لنادي الشمس، ورغم صغر سنه أحدث طفرة على مدار 14 عامًا كان قد تسلم النادي بلا موارد وتركه بفرع جديد وفائض مالي كبير، واستطاع أن ينشئ فرقًا رياضية خلالها تمثل اسم مصر في دول الخارج.

مسيرة ثلاثة وثلاثين عامًا داخل أروقة قطاع الطيران المصري لـ وليد مراد، لم تقف عند رئاسة الرابطة والنادي، بل تولى لفترة عدة سنوات أيضًا رئاسة شركة إيروسبورت التابعة لوزارة الطيران، وعين نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي والذي ظل يعمل تحت لواءها لمدة 15 عاما، وأيضًا كبير طيارين لمدة 7 سنوات على الطراز الذي عمل عليه لنحو عشرين عاما ايرباص A300-600 .

يناير 2011 الوعكة الحقيقة لـ مصر للطيران

عاصر خلال هذه المسيرة التي بدأت مع نهاية الثمانينيات حتى تاريخ هبوط رحلة مطار هيثرو، مزيدًا من الانتصار والكبوات أيضًا التي عاصرها تاريخ الشركة الوطنية؛ بداية من أزمة حرب الخليج مطلع التسعينات والتي ظلت تداعياتها الاقتصادية تؤثر على قطاع الطيران في مصر لنحو 5 سنوات بعدها، وصولا إلى ثورة يناير 2011، والتي وصفها بأنها "الوعكة" الحقيقية لمصر للطيران وما تبعها من أحداث حاولت الدولة لملمتها بعد ثورة 30 يونيو، ولكن جاءت صدمت كورونا من جديد لتضرب وبقوة الطيران المصري، الذي لم يتعافي بعد من أحداث 2011.

واعتبر “مراد”، أن تداعيات أحداث يناير تعتبر أشد الوعكات التي آلمت مصر للطيران على مدار تاريخها، فالوقت التي حاولت الدولة بعدها لملمة شتات ماحدث ومعالجة الأمور تردي الأوضاع سياحيا وعلى مستوى حركة التشغيل، ظهرت كيانات كبرى في عالم الطيران لتنافس مصر للطيران في السوق وتضربها بقوة

واعتبر أن أزمة حرب الخليج التي عاشتها الشركة مطلع التسعينات لنحو 5 أعوام لم تكن بالتأثير السلبي الذي أحدثته يناير، حينها كانت مصر للطيران متفردة ولم يسطع بعد نجم الناقلات العالمية الجوية في المنطقة وفي مصر والتي أصبح لها حقوق، مثلما حدث خلال السنوات الخمس عشر أعوام الماضية. - حسبما قال - باعتباره كان داخل المبنى الإداري للشركة حتى عام 2017؛ تدرج خلالها بمختلف المناصب ما بين مدربًا ومفتشًا بسلطة الطيران المدني لمدة 17 عام وكبير طيارين لنحو 7 سنوات.

الطيار وليد مراد ومحررة مصر للطيران

ومن تلك السبعة عشر عاما الذي قضاها كبير الطيارين وليد مراد، داخل أروقة سلطة الطيران ما بين مدربًا ومحاضرا لأجيال الطيارين الجدد، كان حريصًا على إعدادهم إعدادًا جيدًا، وتأكيده أن كل الأمور يجب أن تتم باحترافية عالية وطبقًا لأعلى المستويات، وكانت نصيحته الأبدية "أن الإعداد الجيد هو الذي يعطى النتيجة الاحترافية التي تصبح حديث العالم".. هذا دومًا مبدأه الذي سار عليه طوال حياته في عالم الطيران منذ بداية الثمانينيات حتى لحظة هبوط هيثرو هذا العام 2022، الذي لم ينسى خلالها أن يرجع الفضل إلى لحظات التكوين الأولى لكونه طيارًا بالسرب الشراعي الأول للقوات الجوية.

ليلة رحلة هيثرو

بالعودة إلى الرحلة MS777، التي هبطت في مطار هيثرو؛ والتي كانت بمثابة مكافأة القدر له، على سعاية وكد السنوات ما بين العمل العام وتدريب أبناء مصر للطيران.. ليلتها كان قد أنهي للتو احتفاءه مع أسرته بذكرى ميلاده الثاني والستين؛ فلم يكن ينتظر الخروج في رحلة عمل على جدوله؛ حتى هاتفه مركز عمليات مصر للطيران، يتحسس تفرغه وإن كان بمقدوره الخروج في رحلة على طراز B787 Dreamliner، المنضم حديثًا للشركة ويطير عليه منذ عامين، بعد ساعات.

كعادته أبدى تأهبه، وتجهز ليكون متواجد في مركز عمليات الشركة بمطار الإقلاع - مطار القاهرة - الذي هو على مستوى عالي من الاحترافية؛ قبل الرحلة بنحو ساعة ونصف، وهو ما يفعله كل طيار قبل الخروج لأي وجهة دولية كانت أو محلية، وهو التواجد بمركز العمليات للإلمام بكل التفاصيل الخاصة بالرحلة وحالتها بداية خط السير انتهاءًا إلى مطار الهبوط، ليطلعه مسبقًا أن ثمة أجواء سيئة تنتظر رحلته المتجهة إلى مدينة الضباب، وأن عاصفة جوية تؤثر على الحركة الجوية فوق العاصمة البريطانية لندن؛ فأخذ طائرته وأقلع إلى مطار هيثرو لتنتظره لحظة هبوط استثنائية. حيث يقف خارج حدود مدرج الهبوط “يوتيوبر” يرصد بعدسة مقاومة الطائرات للعاصفة “يونيس”، وهي تحاول الهبوط في مطار هيثرو. تصادف حينها هبوط طائرة مصر للطيران لقائدها “وليد مراد”، ليسجل هبوطًا انسيابيا لافتًا لعدسة هذا اليوتيوبر وسط العاصمة الإنجليزية، في الوقت الذي كانت فيه غالبية الطائرات من حوله تترنح للهبوط والأخرى لجأت إلى تغيير الهبوط.

"خبرة السنوات والإعداد الجيد كانت وراء هذا الهبوط"؛ هكذا قال؛ واستكمل "كل حاجة بالنسبة لنا مهمة بداية من الإقلاع على الأرض حتى الوصول إلى وجهة الهبوط.. التركيز لدينا عالي جدا .. كل حاجة بناخد بالنا منها بتركيز 100%".

وتابع: "ده شغلي ودي حرفيتي.. أنا معملتش أكتر من شغلي وأي زميل كان هيعمل نفس اللي أنا عملته.. أنا نفذت الخبرات والتدريب؛ احنا دربنا وتدربنا على كل الظروف الغير عادية والطارئة، واللي ممكن تواجهنا خلال الرحلات؛ لذلك تفاجئت بكل ردود الفعل التي حدثت"، وتابع:"أنا كنت أمين في عملي ومخلص وصريح في كل شئ واضح.. وما حدث هو توفيق من الله، فعلى المرأ أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح.. واحنا بنعمل بس".

مصر للطيران مدرسة احترافية

بالحديث عن التدريب وإعداد الطيارين؛ الذي مثل تحدي حقيقي وأزمة حول العالم، في ظل جائحة كورونا الوبائية التي علقت نشاط الطيران لشهور طويلة، قال “وليد مراد”، إن تدريب طياري مصر للطيران لم يتعطل يومًا حتى في اللحظات التي توقف فيها الطيران؛ التدريب لا يمكن المساس به أو حتى يسمح بتأثره.. فمصر للطيران سمعة ومدرسة لانتاج هذه الكوادر الاحترافية والتدريب للطيارين يعني السلامة وغير مسموح لنا بتخطي أمور وحدود السلامة"، وبسؤاله عن قدرة الطيار على العطاء والتحليق عاليًا في السموات، أوضح أن الطيار في مصر يسمح له حتى خمس وستون عامًا وبعض الدول الأجنبية أمدت سنوات إضافية لعدم التفريط في الخبرات.

بالانتقال إلى التحديات التي تواجه مصر للطيران بصفة خاصة وصناعة الطيران العالمي بشكل عام؛ اعتبر قائد رحلة هيثرو، أن أشرس تحدي أمام شركات الطيران حاليا هو المنافسة في السوق؛ فالمنافسات أصبحت أكثر شراسة عن ذي قبل، وأصبح هناك ناقلات جوية عمالقة تتسابق لإرضاء العملاء بشتى الطرق لاستقطاب المسافرين إليها، لذا أصبح الأمر يستوجب التفكير في حلول خارج الصندوق لأن الأمور اختلفت كثيرًا عن السنوات السابقة التي عاصرناها وكان خلالها عدد الشركات محدود، وتابع:"لذا نلمتس العذر للقيادات الحالية القائمة على الأمر لأنها في واجهة أزمات تراكمت يعيشها الطيران المصري على مدار أكثر من عشر سنوات".

وقال إن مصر للطيران تمتلك من الإمكانيات والقدرات التي تجعلها تنافس بقوة، وشرف لنا أننا نمتلك أحدث طائرات على مستوى العالم، ولنا الفخر أيضًا أننا نمتلك مدرسة تخرج للعالم طيارين على أعلى مستوى من الحرفية، ودولة تقف خلف الشركة الوطنية في الأزمات"، موجها الشكر للرئيس السيسي والقيادة السياسية، على دعمه مصر للطيران لتخطي أزمة كوفيد - 19 العالمية، وأنه يحسب للدولة المصرية ورفضت الاستغناء عن أي طيار بالشركة الوطنية في الوقت الذي كان الطيارين في كبرى الناقلات الجوية تعاني تعسف الناقلات الوطنية لبلدانهم.

واختتم، قائلا:" أنا لم ولن أتأخر عن مصر للطيران في أي وقت وظرف.. وأكثر ما أسعدني في ردود الفعل على الرحلة هو اسم مصر للطيران الذى دوى على منصات العالم وليس وليد مراد، لأنه في الأصل هو شغلي وعملي في كل الرحلات"، استكمل:" أنا بحب البلد والشركة اللي خيرها عليا من البداية للنهاية.. لذا سعيد بفخر الناس بمصر للطيران وليس وليد مراد، فمصر للطيران سمعة وطيارين مصر أيضًا على درجة عالية من الاحترافية.. وأي مسافر يكون اهتمامه الأول هو السلامة".