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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأزمة الأوكرانية .. روسيا تتهم كييف بـ قصف مواطنيها |فيديو

مندوب روسيا
مندوب روسيا

كشف مندوب روسيا في الأمم المتحدة، أن أوكرانيا قصفت مواطنيها ورفضت الحوار مع قيادة دونباس، مؤكدا أن الناطقين باللغة الروسية تعرضوا للقمع في أوكرانيا.

وأضاف مندوب روسيا، في كلمة له في جلسة للجمعية العامة للأم المتحدة بشأن تطورات الأزمة الأوكرانية، مساء اليوم الأربعاء، أن شبة جزيرة القرم طلبت الانصمام للاتحاد الروسي، لافتا إلى أن كييف تشن حربا ضد مواطنيها شرقي أوكرانيا منذ عام ٢٠١٤.

وتابع مندوب روسيا في الأمم المتحدة، أن الغرب يتعامل بازدواجية معايير بقضية أوكرانيا، مستدركا أن أوكرانيا قوضت جهود السلام خلال السنوات الماضية.

وفي السياق نفسه أشار مندوب روسيا في الأمم المتحدة، إلى أن اعتراف روسيا بمنطقتي دونيتسك و دوبناس نتيجة لانتهاكات كييف هناك، مؤكدا أن موسكو لم تنتهك اتفاق مينسك. 
 

 

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