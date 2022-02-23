يتضمن 6 بنود.. الطريقة العزمية تكشف عن مشروعها الفكري للقرن الواحد والعشرين

كشفت الطريقة العزمية وشيخها علاء ماضي أبو العزائم تفاصيل مشروع الطريقة العزمية الفكري للقرن الواحد والعشرين.

ويتكون المشروع الفكري للطريقة العزمية من عدة محاور هدفها:

1- تمسك المسلم بإسلامه تمسكًا يقينيًّا.

2- تحصين المسلم من فتن الأعداء الداخليين.

3- تحصين المسلم من فتن الأعداء الخارجيين.

4- ثورة التغيير.

5- تجهيز الأمة للنهضة.

6- تطبيق مشروع الإمام أبي العزائم لإظهار الدين الحق.

ولفت إلى أن المشروع فكرته تتلخص في أنه في البداية لا بد أن يقف المسلم على أساس صلب يقيني بأنه اختار الدين الصحيح، ثم نحصِّنه من فتن أعداء الدين الداخليين والخارجيين، ونتيجة مروره بهذه الحرب من خصوم الدين داخليًّا وخارجيًّا، غالبًا ما يكون قد تلوث بفتنة، فنأخذ بيده لثورة تغيير تتضمن وضع قدوة له وتسليحه بالأخلاق وتفتيح عقله بمنهج التصوف.

وأضافت الطريقة في بيان لها أنه عندما ينفتح عقله ويتحسن خُلقه، فإننا سنطلب منه أن ينهض بالأمة، فيسارع بالعمل على وحدتها وتقدمها.

وشددت عندما يكون الشخص شخصًا نهضويًّا مرتبطًا بأهل البيت، نأخذ بيده ليسير خلف إمام زمانه، الإمام أبي العزائم، فيكون عاملاً من عماله يساهم في تطبيق منهجه.. وسيتم ذلك بمنهج علمي متدرج.