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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

العودة إلى المدارس.. فيديو جديد لـ نيسان لنشر وعي السلامة للقيادة بالسعودية

العودة الى المدارس
العودة الى المدارس

أعلنت شركة نيسان، من خلال وكيلها المحلى بالمملكة العربية السعودية عن تعاونها مع "شركة صخرة الأحلام للترفيه"، و شركة "دريمروك إنترتاينمنت" لإنتاج فيديو بعنوان "العودة إلى المدارس" .

 

وأوضحت نسيان، أن التعاون مع "شركة صخرة الأحلام للترفيه"، يندرج في إطار تعزيز اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للمملكة والمواطنين ، اما التعاون مع شركة "دريمروك إنترتاينمنت" لالقاء الضوء على السلامة أثناء القيادة وعلى أهمية استخدام مقاعد للأطفال وربط كافة الركاب حزام الأمان.

وظهرت السيارة نيسان إكس- تيرا في "العودة إلى المدارس"، كالسيارة العائلية المثالية التي تولي الأولوية لسلامة الركاب، فهي مزودة بعدد من مزايا التنقل الذكي من نيسان التي تحافظ على سلامة الركاب داخل السيارة وخارجها، مثل مرآة الرؤية الخلفية التي تتحوّل إلى شاشة بمجرّد الضغط على زرّ.

وأكدت نيسان من خلال تعاونها مع " شركة صخرة الأحلام للترفيه " الوالدتين السعوديتين اللتين أنشأتا قناة "عزوز وجود" تقديراً لسعيهما إلى تقديم مقاطع فيديو ممتعة وتعليمية للأطفال باللغة العربية. 

وقالت هتون بشناق، مدير عام علاقات نيسان العربية السعودية: “أفتخر بعملي في شركة تقدّر النساء الطموحات وتدعمهنّ. هذه واحدة من مبادرات عدة أطلقتها نيسان العربية السعودية لتمكين رائدات الأعمال السعوديات وتعزيز مشاركتهن في قطاع الأعمال ، فهذا التعاون لا يدعم فقط سيدات الأعمال المحليات، بل يساعد على الوصول إلى الجماهير الأصغر سناً من خلال التعليم والترفيه، عبر استخدام اللغة العربية لترسيخ الهوية الوطنية وإلقاء الضوء على سلامة سيارات نيسان ” .

و قالت العنود الحجيلان، الشريكة المؤسسة لـ"عزوز ووجود": "يشرفني العمل مع هذا الفريق الملهم في شركة سيارات عالمية تحظى باحترام لافت. فنحن نأمل الوصول بدعم نيسان العربية السعودية إلى المزيد من الأهالي والمعلمين وتحقيق هدفنا المتمثل بإنتاج محتوى عربي ترفيهي وتعليمي مبتكر.”

السعودية المملكة العربية السعودية اللغة العربية العودة إلى المدارس سيارات نيسان نيسان إكس- تيرا

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