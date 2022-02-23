مودة ورحمة.. مستشار مفتي الجمهورية يكشف معني الطلاق الحضاري

قال مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية، إن أي علاقة بالشريعة الإسلامية تربط طرفين معا إذا تحققت بها عدد من الشروط تكون علاقة حضارية، والطلاق من هذه العلاقات والعقود التي تكون بين طرفين.



وأضاف مجدي عاشور في حواره مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج " رأي عام "المذاع على قناة " تن "، :"الطلاق الحضاري يعني مراعاة الله، ومراعاة الرجل والمرأة في حدود الأركان ومنظومة القيم والأخلاق.

وتابع مجدي عاشور:" الطلاق الحضاري أو الآمن أو الإنساني هو الذي يكون فيه الزوج يتعامل مع الزوجة أو العكس على أساس وجود مودة ورحمة سابقة بينهما".

وأضاف أنه لا يجب أن يكون هناك تعنت أو انتقام أو ترصد بين الزوجين عند طلاقهما، حيث وصف القرآن الطلاق بأنه يجب أن يكون طلاق بإحسان، حتى وإن أساء أحد الطرفين، خاصة في ظل وجود أطفال، حيث أن العلاقة بين الزوجين لن تنتهي بلفظ الطلاق.