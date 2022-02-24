سوريا.. هجوم إسرائيلي جديد يستهدف دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لعدوان إسرائيلي في محيط دمشق العاصمة.

وقالت "سانا" نقلاً عن مراسلها، إنه تم سماع دوي انفجارات كبيرة في سماء محيط العاصمة دمشق وريفها.

وفجر الأربعاء، أطلقت إسرائيل عددًا من الصواريخ مستهدفة نقاطًا في محيط مدينة القنيطرة جنوب سوريا ما أدى إلى خسائر مادية، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري، نقلا عن بيان عسكري أوضح أن الصواريخ أطلقت من مرتفعات الجولان.

من جانبه، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر الأربعاء بأن "انفجارات دوت في ريف القنيطرة جنوب سوريا نتيجة ضربات إسرائيلية" مشيرًا إلى أن القصف قرب الحدود مع الجولان استهدف "مواقع عسكرية".

ويعد قصف اليوم، هو رابع قصف إسرائيلي على البلاد خلال الشهر الحالي. وقد استهدف قصف سابق في 17 فبراير نقاطًا عسكرية قرب دمشق ما أدى لخسائر مادية، وفق الإعلام الرسمي السوري.

وقتل جندي سوري وأصيب خمسة بجروح في قصف إسرائيلي جوي وبرّي استهدف في 9 فبراير الحالي مواقع عسكرية في محيط دمشق، وقالت إسرائيل حينها إنه جاء ردّاً على صاروخ أطلق باتجاهها من سوريا.

ونادرًا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا، لكنها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.