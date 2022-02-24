خروج محمود حافظ من السجن.. تعرف على أحداث الحلقة السادسة من اللعبة

طرحت منصة شاهد vip الحلقة السادسة من مسلسل اللعبة 3 ، وحملت العديد من الأحداث الكوميدية ، حيث دخل الفريقان في تحدي جديد.

وجاء التحدي الجديد في اللعبة بين الفريقين علي الاستيقاظ لأطول فترة ممكنة كما قام زميل مازو في السجن ( محمود حافظ ) بالخروج ، وطلب منه الاقامة في منزله ، وحين حاول الرفض قام بتهديده .

ومازال مسلسل “ اللعبة 3 ” متصدر قائمة الأعمال الأكثر مشاهدة عبر منصة شاهد ، بعد طرحه بـ24 ساعة فقط .

حيث تمكن مسلسل اللعبة 3 من احتلال المركز الأول ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة فى مصر، متفوقاً على مسلسل عروس بيروت ، الفرح فرحنا ، أيام

وتدور أحداث المسلسل حول “وسيم ومازو” وهما الزميلان منذ صغرهما اللذان يتنافسان ضد بعضهما البعض في شكل مباراة مستمرة بينهما، حينما يتقدم الثنائي في العمر وينتهي التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.

أبطال مسلسل اللعبة

المسلسل بطولة شيكو، هشام ماجد، مي كساب، أحمد فتحي، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل، محمد ثروت، سامي مغاوري، تأليف أحمد سعد والي، إخراج معتز التوني.

أبطال اللعبة يواصلون تصوير المسلسل

كشف الفنان هشام ماجد تفاصيل مشاركته في الجزء الثالث من مسلسل اللعبة.

وقال هشام ماجد، إن الجزء الجديد مليء بالمفاجآت، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور موضحا خلال لقاء مع برنامج «MBC تريندينج» أنهم سيواصلوا تصوير العمل تزامنا مع عرضه بسبب ضيق الوقت