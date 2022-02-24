أول تعليق لـ ياسمين رئيس بعد انفصالها: "الذين يتباهون بطول ألسنتهم"

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس ، انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، خلال الأيام القليلة الماضية.

وفى أول تعليق لياسمين رئيس عقب انفصالها، كتبت على حسابها بموقع انستجرام: "الذين يتباهون بطول ألسنتهم، وقدرتهم على إنتقاد الناس وتجريحهم، يقول الحبيب إن أشر الناس منزلة يوم القيامة يتقيه الناس مخافة لسانه".

وأثارت الفنانة ياسمين رئيس حالة من الجدل الواسع بعد إعلان انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري.

ونرصد في التقرير التالى قصة حب وزواج ياسمين رئيس حتى تداعيات الطلاق.

قصة زواج

تزوجت ياسمين رئيس من المخرج هادي الباجوري بعد أن جمعتهما قصة حب عاصفة بدأت بالإعجاب المتبادل عندما شاركت ياسمين رئيس في مسلسل "عرض خاص".

بدأت مشاعر الثنائي تتغير تجاه بعضهما، لكنها لم تترجم على أرض الواقع، إذ غابا عن بعضهما لمدة 5 أعوام قبل أن يعودا ويلتقيا فيقعا بالحب مجدداً.

وخلال مقابلة تليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، كشفت "ياسمين" عن قصة حبها وزواجها، وقالت إنها مرت بمراحل الحب السبع، التي ذكرها فيلم "هيبتا"، وهي البداية واللقاء الأول، والعلاقة وإدراك الحب وحقيقة الأكاذيب المتعلقة بالحب، ثم قرار الارتباط، وأخيراً الـ"هيبتا" أو الحب الدائم، وأسفر الزواج عن طفل اسمه سليم.

قصة الطلاق

لم تعلّق النجمة ياسمين رئيس على التصريحات التي أطلقها زوجها هادي الباجوري مؤخرًا في أحدث ظهور تليفزيوني له، ولكن مصدرا مقربا صرح بأن هناك خلافا كبيرا وقع بين ياسمين وهادي بسبب تصريحاته.

وتتواجد ياسمين رئيس حاليًا في السعودية بعد نجاح مسرحيتها “أحفاد ريّا وسكينة”، والتي شاركت بها ضمن فعاليات موسم الرياض، ولم تقابل زوجها إلى الآن.

وتصدرت الفنانة ياسمين رئيس التريند بعد تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى المثيرة للجدل والتى ردت عليها برسالة غامضة.

وعلقت الفنانة ياسمين رئيس على تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى المثيرة للجدل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشرت ياسمين رئيس مقطع فيديو من أحد أفلامها، وعلقت عليه كاتبة: “بلاش تبوسني”.



وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالآتي: “ناس معندهاش دم لا حول ولا قوة الا بالله - جوزها قال معندوش مانع عادي يعني - هادي الباجوري يشعر بالسعادة الآن”.