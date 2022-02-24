عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول تعليق لـ ياسمين رئيس بعد انفصالها: "الذين يتباهون بطول ألسنتهم"

صدى البلد

أعلنت الفنانة ياسمين رئيس ، انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري، خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وفى أول تعليق لياسمين رئيس عقب انفصالها، كتبت على حسابها بموقع انستجرام: "الذين يتباهون بطول ألسنتهم، وقدرتهم على إنتقاد الناس وتجريحهم، يقول الحبيب إن أشر الناس منزلة يوم القيامة يتقيه الناس مخافة لسانه".

وأثارت الفنانة ياسمين رئيس حالة من الجدل الواسع بعد إعلان انفصالها عن زوجها المخرج هادي الباجوري.

 

ونرصد في التقرير التالى قصة حب وزواج ياسمين رئيس حتى تداعيات الطلاق.

قصة زواج 

تزوجت ياسمين رئيس من المخرج هادي الباجوري بعد أن جمعتهما قصة حب عاصفة بدأت بالإعجاب المتبادل عندما شاركت ياسمين رئيس في مسلسل "عرض خاص".

بدأت مشاعر الثنائي تتغير تجاه بعضهما، لكنها لم تترجم على أرض الواقع، إذ غابا عن بعضهما لمدة 5 أعوام قبل أن يعودا ويلتقيا فيقعا بالحب مجدداً.

وخلال مقابلة تليفزيونية مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم"، كشفت "ياسمين" عن قصة حبها وزواجها، وقالت إنها مرت بمراحل الحب السبع، التي ذكرها فيلم "هيبتا"، وهي البداية واللقاء الأول، والعلاقة وإدراك الحب وحقيقة الأكاذيب المتعلقة بالحب، ثم قرار الارتباط، وأخيراً الـ"هيبتا" أو الحب الدائم، وأسفر الزواج عن طفل اسمه سليم.

قصة الطلاق

لم تعلّق النجمة ياسمين رئيس على التصريحات التي أطلقها زوجها هادي الباجوري مؤخرًا في أحدث ظهور تليفزيوني له، ولكن مصدرا مقربا صرح بأن هناك خلافا كبيرا وقع بين ياسمين وهادي بسبب تصريحاته.

وتتواجد ياسمين رئيس حاليًا في السعودية بعد نجاح مسرحيتها “أحفاد ريّا وسكينة”، والتي شاركت بها ضمن فعاليات موسم الرياض، ولم تقابل زوجها إلى الآن.

وتصدرت الفنانة ياسمين رئيس التريند بعد تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى المثيرة للجدل والتى ردت عليها برسالة غامضة.

وعلقت الفنانة ياسمين رئيس على تصريحات زوجها المخرج هادى الباجورى المثيرة للجدل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

ونشرت ياسمين رئيس مقطع فيديو من أحد أفلامها، وعلقت عليه كاتبة: “بلاش تبوسني”.


وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وجاءت التعليقات كالآتي: “ناس معندهاش دم لا حول ولا قوة الا بالله - جوزها قال معندوش مانع عادي يعني - هادي الباجوري يشعر بالسعادة الآن”.

الفنانة ياسمين رئيس هادي الباجوري النجمة ياسمين رئيس المخرج هادى الباجورى اخبار ياسمين رئيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

عمرو دياب يكشف سبب حذف أغانيه من اليوتيوب

أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الهجوم الروسي على البلاد

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

عدد كبير من أفراد الجيش الأوكراني يفرون ويتركون أسلحتهم أمام القوات الروسية

بعد شن عملية عسكرية في أوكرانيا..4 أسلحة تجعل الجيش الروسي الأقوى بالعالم

ترشيحاتنا

السفارة المصرية بكييف تطلب من المواطنين المقيمين في أوكرانيا عدم مغادرة منازلهم

بعد هجوم روسيا عليها..الاتحاد الأوروبي:سنقدم مساعدة عاجلة لأوكرانيا في هذه الساعات الحرجة

وصول قوات روسية لـ خاركييف شرق أوكرانيا.. فيديو

ستبدأ من اليوم.. بريطانيا تعاقب روسيا: "أكبر وأقسى حزمة عقوبات"

مى  عبد الحميد: بدء حجز الوحدات الجاهزة للتسليم الفورى.. 15 مارس المقبل

محمد صلاح يطارد نجوم ليفربول على لقب الهداف التاريخي في "البريميرليج"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر تذكرة حديقة الحيوان .. لماذا رُفع ثمنها يوم الثلاثاء فقط؟

طريقة عمل المولتن كيك زي المحلات .. وصفات متعددة

طريقة عمل الكب كيك حلو وحادق

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو

الاتهامات مكانها النيابة.. هاني شاكر يرد على حمو بيكا

فيديو جراف| بأدوات الحلاقة .. الداخلية تكشف سر محاولة حلاق ذبح نفسه

أشعلت مواقع التواصل بموقفها من الحمل الخامس.. من هي هيا الشعيبي؟ “فيديو”

بـ 2200 جنيه مصري.. محمد رمضان يغسل أسنانه بمعجون من الذهب

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ