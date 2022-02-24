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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. إقامة مباراة الوداد المغربي والزمالك بدون حضور جماهيري

الزمالك والوداد المغربي
الزمالك والوداد المغربي

تقرر إقامة مباراة الوداد المغربي والزمالك المقرر إقامتها مساء السبت المقبل بملعب محمد الخامس بالمغرب في الجولة الثالثة من منافسات مجموعات دوري أبطال إفريقيا دون حضور جماهيري .

وجاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ كاف ” بإقامة مباراة الوداد المغربي والزمالك المقبلة دون حضور جماهيري ، بسبب عدم قيام الفريق المغربي بتقديم الضمان الحكومي بشأن حضور الجماهير.

ووصلت بعثة فريق  الزمالك، إلى مطار الدار البيضاء في المغرب استعدادا للقاء الوداد المغربي فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والمقررة إقامتها مساء السبت المقبل، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.

ويترأس بعثة الزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة ويرافقها اللواء مصطفي هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية. 

وضمت البعثة 27 لاعبا بعد استبعاد أشرف روقا للإصابة بالعضلة الخلفية وضم حازم إمام بدلا منه.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح _حازم إمام – عبد الله جمعة – محمد طارق. -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر –  إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد أوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه _ سيد نيمار .

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف وسيف جعفر.

 

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