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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

الحرب تشتعل| الناتو يحرك قواته شرق أوروبا.. والغرب: سنضعف روسيا وندمر اقتصادها

القوات الروسية
القوات الروسية

لم ينم العالم منذ فجر أمس وحتى هذه الساعات، وطوال الفترة الممتدة 6 ساعات والتي يمكن اعتبارها الموجة الأولى من الهجوم الروسي على أوكرانيا، نظرا لإعلان الجيش الأوكراني تعرضه لموجة ثانية من صواريخ كروز الروسية، وإعلان الكرملين أن العمليات العسكرية مستمرة طالما أنها ضرورية، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب عاجل له، تنفيذ عملية عسكرية خاصة في منطقة دونباس الأوكرانية، وهذا التوقيت المباغت جاء بالتزامن مع جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت لحلحة الأزمة الأوكرانية.

في هذا التقرير نستعرض أبرز ردود الفعل العالمية على الضربات العسكرية التي شنتها روسيا على الأراضي الأوكرانية.

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الرئيس الأوكراني يعلن التعبئة

علق فولوديمير زيلينسكي، الرئيس الأوكراني، على الهجوم الروسي بأن أوكرانيا لن تتنازل عن حريتها كيفما كان الأمر وكيفما فكر المتواجدين في موسكو، وأن حرية أوكرانيا هي القيمة الكبرى، موضحا أن روسيا هاجمت أوكرانيا في هذا الصباح، على غرار الهجوم النازي على أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي: “روسيا تسير في طريق الشر، وعلى المواطنين الروس تحديد اختياراتهم اليوم في أي طريق يريدون المسير، بعد الهجوم على بلادنا”، موضحا أن المجلس الوطني للدفاع والأمن قرر التعبئة العامة لمواجهة الهجوم الروسي، وتابع: "المجلس الوطني يؤيد كل من يريد مساعدة أوكرانيا".

القصف الروسي داخل أوكرانيا

بايدن والاتحاد الأوروبي يتعهدان برد حاسم

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن العالم سيحاسب روسيا، بعد إعلان بوتين عملية عسكرية في أوكرانيا، مؤكدا أنه سيتم فرض عقوبات على روسيا بسبب هجومها غير المبرر على أوكرانيا، منددا به ومؤكدا أن الرئيس بوتين شن حربا مخطط لها ستتسبب له بمعاناة وخسائر بشرية كارثية وأن روسيا عليها تحمل مسئولية الموت والدمار اللذين سينجمان عن هذا الهجوم وحدها.

وتعهد الاتحاد الأوروبي، بمحاسبة الكرملين على الهجوم الروسي غير المبرر على أوكرانيا، مؤكدا أنه يخطط لفرض حزمة من العقوبات التي فكر فيها خلال حالات الطوارئ، بعدما هاجم الجيش الروسي أوكرانيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن الهدف هو الاستقرار في أوروبا ونظام السلام الدولي برمته، وإن العقوبات التي سيتم فرضها تستهدف القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد الروسي من خلال منع الوصول إلى التقنيات والأسواق التي تعتبر أساسية بالنسبة لروسيا.

وأكدت أن أوروبا ستعمل على إضعاف اقتصاد روسيا من خلال حزمة العقوبات التي من شأنها أيضا أن تضعف قدرة روسيا على متابعة الحرب، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي لن يسمح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يفرض حكم القوة.

القصف الروسي داخل أوكرانيا

رد حاسم من بريطانيا وألمانيا وفرنسا

من جانبه، دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى عقد اجتماع قمة طارئة لقادة حلف الناتو، بعد هجوم روسيا على أوكرانيا، واصفا خلال تغريدة له اليوم، العملية الروسية الجديدة أنها كارثة على أوروبا وأنه سيتحدث مع زملائه زعماء مجموعة السبع وأيضا عقد اجتماع طارئ لجميع زعماء الناتو في أسرع وقت ممكن.

من ناحية أخرى، أدان المستشار الألماني أولاف شولتس، الهجوم الروسي على أوكرانيا، قائلا: "إنه يدين تصرفات روسيا ووصفها بأنها تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وغير مبررة على الإطلاق"، مشيرا إلى أن هذا يعد يومًا رهيبًا بالنسبة لأوكرانيا ويوما مظلما لأوروبا".

وأضاف شولتس أنه يجب أن توقف روسيا هذا العمل العسكري على الفور.

وأيضا دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعقد قمة لزعماء دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أقرب فرصة، وسط تصاعد التوترات والغزو الروسي على أوكرانيا، مؤكدًا تضامن بلاده مع أوكرانيا.

القصف الروسي داخل أوكرانيا

الناتو يعلن نشر قواته في أوروبا

كما أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم أن الحلف سينشر قوات برية وجوية دفاعية إضافية في القسم الشرقي للحلف، مؤكدا إدانته للهجوم الروسي على أوكرانيا، وأنه مع الشعب الأوكراني، وسيحافظ دائما على دعمنا الكامل لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها داخل حدودها المعترف بها دوليا، بما في ذلك مياهها الإقليمية.

ودعا بيان الناتو روسيا إلى الوقف الفوري لعملها العسكري وسحب جميع قواتها من داخل وحول أوكرانيا، والاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق إلى جميع الأشخاص المحتاجين.

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