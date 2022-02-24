جونسون: أشهر مظلمة تنتظر أوكرانيا.. ومغامرات بوتين يجب أن تنتهي بالفشل

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، أن مغامرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجب أن تنتهي بالفشل، لافتا إلى أن العدوان على أوكرانيا هو هجوم على الديمقراطية في أوروبا والعالم.

وقال جونسون في خطاب للأمة، اليوم، الخميس، حول أزمة أوكرانيا، إن روسيا شنت هجوما بريًا وبحريًا وجويًا منسقًا وبحريا وجويا على كييف، متوقعًا أن تكون الأشهر القادمة في هذه البلاد مظلمة.

وأضاف أن بريطانيا ستعمل مع الحلفاء لاستعادة سيادة أوكرانيا، مؤكدا أنه سيتم الاتفاق اليوم على حزمة كبيرة من العقوبات لإعاقة الاقتصاد الروسي.

وشدد رئيس الوزراء البريطاني: "لن يتمكن "الديكتاتور الروسي" من إخضاع أوكرانيا"، لافتا إلى أنه أكد لرئيس أوكرانيا دعم بريطانيا غير المحدود لبلاده.

وشهدت المدن الأوكرانية، اليوم الخميس، حالة من الذعر والرعب، بعد أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجرًا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا، حيث سمع دوي انفجارات قوية في عدد من المناطق، فيما ذكرت كييف أن "غزوًا واسعًا" يجري حاليا.

ونشرت عدد من وسائل الإعلام الدولية، صورًا تظهر الأوكرانيين وهم يسارعون للهروب من الدبابات والقصف الروسي، في الوقت الذي أعلن رئيسهم فولوديمير زيلينسكي حالة الطوارئ وفرض الأحكام العرفية، داعيًا المواطنين إلى عدم الذعر.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو الأوكرانيين وهم يقودون سياراتهم صباح اليوم الخميس، للهروب من العاصمة كييف، مع انطلاق صفارات الإنذار في جميع أنحائها.

ورصدت الصور السكان وهم يصطفون مع عند أجهزة الصراف الآلي من أجل سحب أموالهم، كما كثفوا تواجدهم في محطة مترو كييف في محاولة لركوب القطارات للمغادرة، أو الاحتماء فيها.

واصطف الكثير في طوابير طويلة للحصول على البنزين، مع توقف البعض عند أجهزة الصراف الآلي مسبقًا، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت لقطات مصورة، أن الصواريخ الروسية أصابت المراكز السكانية في المدن الأوكرانية الكبرى، على الرغم من إعلان وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة لا تنفذ أي ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا، وأن "البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية يجري تعطيلها بأسلحة عالية الدقة"، مشددة إلى عدم وجود ما يهدد السكان المدنيين.

ودعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، العالم إلى إنشاء "تحالف" ضد نظيره الروسي فلاديمير بوتين وإجبار روسيا على السلام.

وقال زيلينسكي، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الخميس: "تحدثت مع عدد من زعماء العالم منهم الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني ورئيس الوزراء البريطاني، نحث على وقف بوتين للحرب ضد العالم على الفور! ويجب بناء تحالف مناهض لبوتين وعقوبات فورية، فضلا عن الدفاع والدعم المالي.. يجب على العالم أن يفرض السلام".

وأشار إلى أنه تحدث مع نظيره الأمريكي جو بايدن، واطلع على آخر التطورات في بلاده.

من جانب آخر، توعد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بأن واشنطن وحلفاءها، سيردون بطريقة موحدة وحاسمة على إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في أوكرانيا.