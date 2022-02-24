الأحمر يخيم على البورصات العربية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية

خيم اللون الأحمر على أداء البورصات العربية خلال تعاملات اليوم الخميس بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلادمير بوتين بدء عملية عسكرية داخل أوكرانيا فجر اليوم.

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 230.01 نقطة عند مستوى 12297.62 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 230.01 نقطة ليقفل عند مستوى 12297.62 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 380 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 400 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 8 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 199 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الباحة، وأرامكو السعودية، ومعادن، وجدوى ريت السعودية، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات جبسكو، والكابلات السعودية، والدرع العربي، والإنماء طوكيو مارين، ووفرة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.06% و 9.91%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وساب هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والإنماء، ودار الأركان، وساب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 467.07 نقطة ليقفل عند مستوى 24942.10 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 80 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 3962 صفقة.

المؤشر العام لبورصة قطر يغلق على انخفاض

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً بمقدار 110.44 نقاط، أي ما نسبته 0.87%، ليصل إلى 12 ألفاً و638.8 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم تداول 252 مليوناً و884 ألفاً و238 سهماً، بقيمة 853 مليوناً و163 ألفاً و172.658 ريالاً، نتيجة تنفيذ 17194 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم أربع شركات، بينما انخفضت أسعار 41 شركة أخرى.

مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضًا بنسبة 20ر0 %

أغلق مؤشر بورصة مسقط (30) اليوم عند مستوى (70ر4036) نقطة منخفضًا بـ (2ر8) نقاط بنسبة (20ر0) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (86ر4044) نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و(742) ألفًا و(44) ريالًا عُمانيًا مرتفعة بنسبة (3ر46) بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت مليونًا و(874) ألفًا و(186) ريالًا عُمانيًا.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم على انخفاض بنسبة 0.84%، عند مستوى 2130.72 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 4.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.9 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2892 صفقة.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 51ر23 نقطة ليبلغ مستوى 55ر7637 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 31ر0 في المئة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 8ر390 مليون سهم, عبر 19464 صفقة نقدية, بقيمة 8ر111 مليون دينار.

وتراجع مؤشر السوق الرئيس بمقدار 19ر77 نقطة, ليغلق عند مستوى 02ر6291 نقطة, بنسبة تراجع بلغت 21ر1 في المئة, جراء تداول 210 ملايين سهم, نتيجة تنفيذ 9186 صفقة نقدية, بقيمة 3ر27 مليون دينار.

وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة انخفاض بلغت 02ر0 في المئة, ما يعادل 91ر1 نقطة, لينهي تداولاته عند 27ر8320 نقطة, من خلال تداول 8ر180 مليون, سهم عبر 10278 صفقة بقيمة 4ر84 مليون دينار.