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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبيرج: العاصمة الأوكرانية كييف ستسقط خلال ساعات

أوكرانيا
أوكرانيا

أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، اليوم الخميس، بأن العاصمة الأوكرانية كييف قد تسقط خلال الساعات القليلة القادمة مع تدمير الدفاعات الجوية للجيش الأوكراني.

إلي ذلك، قال 3 مسؤولين أمريكيين، اليوم الخميس، إن العاصمة الأوكرانية كييف ستسقط خلال الأيام القادمة، وبعدها سيتم تحييد القدرات الدفاعية الأوكرانية بشكل كبير.

وحسب “نيوزويك” قال المسؤولون الذين اشترطوا عدم الكشف عن هويتهم حسب الصحيفة الأمريكية، إن القوات الروسية ستحاصر القوات الأوكرانية وستجبرها على الاستسلام خلال 96 ساعة ومن ثم سيضعف ذلك قدرة كييف على المواجهة.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم عن إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وقال بوتين: “يتطلب الوضع منا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية... لجأت جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا بطلب المساعدة. ووفقا للمادة 51 الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد الروسي، وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادق عليها البرلمان الروسي للدعم المتبادل مع جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، قررت إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس”.

وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، وأن موسكو ستسعى لنزع سلاحها.

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