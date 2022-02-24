ندوة مناقشة كتاب "ضد التاريخ" ببيت السناري.. السبت

تنظم مكتبة الإسكندرية ندوة تحت عنوان كتاب ”ضد التاريخ"، للكاتب والصحفي مصطفى عبيد، وذلك يوم الأحد الموافق 27 من الشهر الجاري، في تمام السادسة مساًء، بمقر بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب، التابع لمكتبة الإسكندرية.

تدور الندوة حول كتاب “ضد التاريخ”، الذي يقدم قراءات وافتراضات مختلفة للتاريخ، حيث يطرح فيه الكاتب العديد من التساؤلات حول بعض الشخصيات المؤثرة في التاريخ، كأسطورة الزعيم الاستثنائي مصطفى كامل، والوجه الآخر للسياسي المخضرم إسماعيل باشا صدقي، كما يتناول الكتاب جريمة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات بشكل تفصيلي.



رواية تاريخية

يحاضر في الندوة الكاتب والصحفي والروائي المصري مصطفى عبيد؛ باحث التاريخ وخريج قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار بجامعة القاهرة، وهو يشغل حاليًا منصب مدير تحرير جريدة الوفد المصرية التي تصدر عن حزب الوفد، وله مقالة أسبوعية ثابتة بالجريدة. وقد صدر له خمسة دواوين شعرية قبل أن يتجه إلى كتابة الرواية ويتخصص في كتابة الرواية التاريخية إلى جانب كتابة السيرة، ووصلت أعماله إلى نحو 20 عملا ما بين الشعر والأدب والترجمات والكتب ومنها: سبع خواجات.. سير رواد الصناعة الأجانب في مصر، صدر عام 2021، وأحدث أعماله ضد التاريخ 2022.



مقالات متخصصة

يدير الندوة دكتور شريف شعبان؛ وهو كاتب روائي وخبير في الآثار المصرية ومؤرخ فني، وحاصل على درجة الدكتوراه في تاريخ الفنون المصرية القديمة من جامعة القاهرة 2013، ويعمل كمحاضر لمادة تاريخ الفنون بكلية الآثار جامعة القاهرة، ومسئول للنشر بمركز المعلومات ومسئول ملف النشاط الثقافي والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والاثار، وله العديد من المقالات المتخصصة في عدة مجلات داخلية وخارجية، وكذلك الكثير من المؤلفات في مجال الآثار مثل: الأسقف ومناظرها عبر العصور: تقديم زاهي حواس 2011، والمآدب والولائم في مصر القديمة وحضارة الإغريق، أشهر خرافات الفراعنة، يهود مصر القديمة، النبي المفقود أخناتون.

متطلبات العصر



تأتي هذه الندوة في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة، والاهتمام بالتاريخ والتراث، والمساعدة على تعزيز المشاركة، في ظل التأكيد الدائم على بناء الإنسان المصري، وتزويده بكافة متطلبات العصر، وتنمية مهاراته في كافة المجالات.