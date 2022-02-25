السفير الروسي بالقاهرة: روسيا لا تريد حروبا ضد أي دولة ولم تبدأ وتبحث عن السلام

قال جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي بالقاهرة، إنهم يعملون على تعزيز تعاونهم مع الدول وفتح مجالات أكبر للتعاون مع الدول ومن بينهم مصر.

وأضاف "بوريسينكو"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أنهم راضون جدا عن العلاقات بين روسيا الاتحادية ومصر، والعقوبات المفروضة على روسيا ساعدتها على الاندماج مع العديد من الدول.

وأشار السفير الروسي بالقاهرة، إلي أن روسيا لا تود أن تكون هناك أي صراعات بينها وبين أي دولة، ولكن إذا كان هناك عدوان على روسيا فإنها تتعامل بنفس القدر، مضيفا:"روسيا لا تريد حروبًا ضد أي دولة ولم تبدأ وتبحث عن السلام".