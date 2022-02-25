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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

من الرقمية إلى الميتافيرس.. كواليس إقامة المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية

الإعلان عن المؤتمر
الإعلان عن المؤتمر السنوي

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الأنشطة الفرانكوفونية المؤتمر السنوي للاحتفال باليوم العالمي للفرانكوفونية تحت عنوان: "نحو عالم افتراضي من الرقمية إلى الميتافيرس"، وذلك على مدار يومي الأربعاء والخميس 2 و3 مارس 2022 بالمسرح الصغير، بقاعة المؤتمرات بمبنى مكتبة الإسكندرية. 


يُلقى المؤتمر الضوء على التطور العلمي والتكنولوجي، في مجالات متعددة وبالأخص مجالات: الثقافة والتعليم، الصحة والابتكار، التجارة والصناعة، البيئة والمخاطر.

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يشترك في المؤتمر بالحضور المباشر وعبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من صفوة السفراء والقناصل الفرانكفون، والخبراء والعلماء والعاملين بكل هذه المجالات يمثلون الطرح التكنولوجي والأكاديمي والفني. وذلك للتعريف بعالم "الميتافيرس"، وهو العالم الافتراضي الذي يجعلك تشعر بأنك أكثر حضوراً في العالم الخيالي، وأقل تواجدًا في العالم الحقيقي، فهل هذا سيؤثر إيجابًا أم سلبًا على ممارستنا وحياتنا اليومية؟!


ويتم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع جامعة سنجور، والوكالة الجامعية الفرانكوفونية، ومؤسسة رخصة قيادة الأعمال الدولية، بالإضافة إلى مجموعة من الشركاء الداعمين مثل: الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ودار نشر "جنيال"، وشركة "سيب زهران"، وشركة "إكسباند".


وجدير بالذكر، أنه في اليوم الأول وقبل بدء فعاليات الجلسة الافتتاحية، كما جرت العادة يتم عقد مسابقة إملاء باللغة الفرنسية لطلاب مرحلتي الإعدادي والثانوي، وطلاب الجامعات، والجمهور العام الفرانكفون، وذلك بالتعاون مع قسم اللغة والأدب الفرنسي بكلية الآداب جامعة الإسكندرية. وفى حفل ختام المؤتمر تُقام أمسية فنية تتضمن حفلا غنائيًا للموسيقى الفرانكفونية، وعروضًا مسرحية، ثم في النهاية يتم الإعلان عن الفائزين بأفضل الاعمال الخاصة بالمسابقة والإملاء.

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