استعرض السفير صلاح الدين عبد الصادق، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، أهداف تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بإدارة ملف اللاجئين، وفي مقدمتها تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي والمصالح الوطنية للمواطن المصري، والوفاء بالالتزامات الدولية والإنسانية التي أقرتها الدولة وصدّقت عليها.

جاء ذلك خلال أول اجتماع للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، والمخصص لمناقشة ملف اللاجئين في مصر وجهود الدولة في إدارته، بحضور السفير صلاح الدين عبد الصادق، رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.

وأكد عبد الصادق أن التعامل مع ملف اللاجئين يتطلب تبني رؤية وطنية موحدة، وتعزيز التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة، مع الاعتماد على البيانات الدقيقة والحقائق، بما يضمن إدارة فعالة للملف دون تحميل المواطن المصري أعباء إضافية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك تاريخا ممتدا في حماية الإنسان وإغاثة الملهوف واستقبال المستضعفين، مؤكدا أن هذه المبادئ تمثل جزءا أصيلا من تاريخ الدولة وهويتها الحضارية والإنسانية، ولا ترتبط فقط بالتزامات الاتفاقيات الدولية.

بدء تدريجي لعمل اللجنة والتوسع وفقا للاحتياجات الفعلية

وفيما يتعلق بآليات تفعيل عمل اللجنة، أوضح رئيس اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين أنه سيتم البدء تدريجيا، من خلال توفير الحد الأدنى من الإمكانات اللازمة لانطلاق العمل، على أن يتم التوسع وفقا للاحتياجات الفعلية ومتطلبات تنفيذ المهام، مع الاستفادة من استعداد الجهات الدولية للتعاون وتقديم الدعم الفني.

ولفت إلى أن التعاون بين مصر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يستند إلى ترتيبات تعاون تعود إلى عام 1954، بما يعكس امتداد العلاقات بين الجانبين في مجال إدارة شؤون اللاجئين.

وكشف عبد الصادق أن مصر تستضيف على أراضيها أفرادا ينتمون إلى 62 جنسية مختلفة، وهو ما يعكس تنوع الجنسيات الموجودة داخل المجتمع المصري، وقدرة الدولة على التعامل مع هذا التنوع في إطار منظم يراعي الاعتبارات الإنسانية ويحافظ على الأمن القومي والمصالح الوطنية.

وشدد على ضرورة الانتقال من مرحلة الاجتماعات والمناقشات إلى التنفيذ الفعلي، من خلال توفير مقر للجنة وأمانة فنية، إلى جانب الإمكانات الإدارية والتقنية المطلوبة لتمكينها من أداء اختصاصاتها بكفاءة.

وأوضح أن خصوصية التجربة المصرية في استضافة اللاجئين ودمجهم داخل المجتمع، بدلا من إيوائهم في معسكرات ومخيمات منفصلة، تفرض الحاجة إلى بناء منظومة وطنية متكاملة ومنظمة وفعالة، تضمن الإدارة الكفؤة لهذا الملف وتحقيق التوازن بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الدولة ومصالح مواطنيها.

طارق رضوان: إدارة ملف اللاجئين تتطلب توحيد الرؤى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

من جانبه، أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن إدارة ملف اللاجئين تستلزم توحيد الرؤى بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتعزيز التنسيق مع المنظمات الدولية، وفي مقدمتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما يحقق التوازن بين حماية المصالح الوطنية المصرية والوفاء بالالتزامات الدولية.

وأشار رضوان إلى أن مصر تتبنى نهجا إنسانيا في التعامل مع اللاجئين، يقوم على استضافتهم ودمجهم داخل المجتمع المصري، دون عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء، موضحا أن الدولة أتاحت لهم الإقامة داخل المجتمع والاستفادة من الخدمات الأساسية والمبادرات الإنسانية، بما يحفظ كرامتهم ويصون حقوقهم.

وأضاف أن هذا النهج يعكس خصوصية التجربة المصرية في استضافة اللاجئين، ويجسد حرص الدولة على المواءمة بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الأمن القومي.

وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان على أهمية تطوير منظومة وطنية متكاملة لإدارة ملف اللاجئين، تقوم على دقة البيانات، وتسوية الأوضاع القانونية، وتعزيز التنسيق مع المؤسسات الدولية، مع مراعاة حقوق المواطنين المصريين وعدم الإخلال بالالتزامات الدولية للدولة.