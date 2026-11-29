تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، سلسلة من الاجتماعات المكثفة خلال هذا الأسبوع، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشروعات رصف وازدواج الطرق، وتطوير المزلقانات وخدمات السكك الحديدية، وحل أزمات التكدس المروري في محافظات الدقهلية والقليوبية والشرقية.

وتستهل اللجنة اجتماعاتها غداً الإثنين بمناقشة الملفات الخاصة بمحافظة الدقهلية، حيث تبحث طلب إحاطة مقدم من النائب وحيد قرقر بشأن استكمال أعمال عدد من الطرق منها،: الجوادية وترعة السبعة وحفير شهاب الدين وبلقاس/ الستاموني، وتوسعة طريق بسنديلة/ الغنامة وطريق المنصورة/ دكرنس/ منية النصر/ المنزلة، وإعادة تأهيل طريق بلقاس طلخا القديم.

كما تناقش اللجنة طلب النائب أحمد الحديدي حول استكمال تطوير ورفع كفاءة مزلقان سكك حديد مدينة المنزلة، وطلب النائب عماد الغلبان بشأن تقاعس مديرية الطرق والنقل بالدقهلية عن رفع كفاءة كوبري طريق ميت أبو خالد- الزقازيق على مصرف المسك، إلى جانب طلب النائب عمرو الحفني لتوفير الاعتمادات المالية لإدراج أعمال رصف وتوسعة وازدواج طريق المنصورة/ المنزلة ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والكباري، وطلب النائب باسم بهاء لرفع كفاءة وتطوير محطة أتوبيس شرق الدلتا بمدينة شربين.

وفي السياق ذاته، تتناول اجتماعات الإثنين 5 طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد أسعد تتعلق بإعادة تشغيل خط أتوبيس شرق الدلتا (بورسعيد/ المطرية)، ومراجعة خط سير أتوبيس (المنزلة/ بورسعيد، المطرية/ بورسعيد)، وتشغيل موقف سيارات أجرة بين المطرية وبورسعيد، ومواجهة المبالغة في تسعيرة الأجرة على طريق ترعة السلام، فضلاً عن إنشاء موقف حضاري لمدينة المطرية ضمن حرم مصرف الطويل.

كما تبحث اللجنة خلال اليوم نفسه طلبات الإحاطة الخاصة بمحافظة القليوبية، وتشمل طلبي النائب أحمد بدوي بشأن توسعة نفق الحدادين بمركز طوخ للحد من الكثافة المرورية على طريق القاهرة/ الإسكندرية الزراعي، ومواجهة التكدس المروري الشديد على الطريق الدائري عند نزلة باسوس، بالإضافة إلى طلب النائب عبد الله أحمد عبد الله لرصف طريق باسوس/ أبو المنجا التابع لمركز ومدينة القناطر الخيرية.

وتواصل لجنة النقل والمواصلات اجتماعاتها يوم الثلاثاء لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة الشرقية، حيث تناقش طلبي النائب إمام منصور لإنشاء كوبري سيارات أعلى مزلقان شارع الدروس بفاقوس على خط أبو كبير/ الصالحية، وإنشاء كوبري مشاة أعلى مزلقان فاقوس الأوسط وآخر أعلى مزلقان الصالحية القديمة.

كما تبحث اللجنة طلبي النائب حاتم عبد العزيز حول التأخر في الانتهاء من أعمال رفع كفاءة وازدواج طريق أبو كبير/ الزقازيق، وغياب التنسيق في تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتغطية طريق بحر مويس وما ترتب عليه من انتشار الحفر والمخلفات التي تهدد سلامة المواطنين.

وتختتم اللجنة أعمالها يوم الثلاثاء بمناقشة طلب النائب علي النقيطي لإدراج أعمال توسعة ورفع كفاءة طريق العاشر من رمضان/ بلبيس/ الزقازيق في نطاق ميدان الطيارة حتى ميدان الحصان ببلبيس، وطلب النائب رائف تمراز لاستكمال ازدواج طريق صان الحجر/ الحسينية وطريق سعود/ بحر البقر، وطلب النائب حمودة محمد لتركيب سلم كهربائي ومصعد لكوبري مشاة طريق عبد المنعم رياض بمدينة بلبيس.

كما تناقش اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة ماريز إسكندر بشأن تدهور مستوى خدمات السكك الحديدية بالشرقية ومدن القناة، والمطالبة بزيادة عدد القطارات والعربات في أوقات الذروة، وإعادة تشغيل عربات الدرجة الثانية المكيفة، ومراجعة جداول التشغيل، وتشديد الرقابة لمنع صعود الباعة الجائلين.