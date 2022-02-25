بعد انتحار ابنه.. القبض على الممثل مايكل مادسن في ماليبو

تدهورت حالة الفنان الأمريكي مايكل مادسن بعد انتحار نجله الشهر الماضي، وتم القبض عليه من منزله في ماليبو ليلة الأربعاء الماضي، بتهمة التعدي على ممتلكات الغير بحسب موقع page six.

التقطت عدسات الكاميرات صورا للممثل مايكل مادسن أثناء القبض عليه من قبل شرطة لوس أنجلوس، وتم تقييده وغادر منزله برفقة قوات الأمن، إلى المستشفى ثم إلى مركز الشرطة.

مايكل مادسن مع الشرطة

أفرج عن مايكل مادسن صباح الخميس بعد دفع كفالة، وأخبرت السلطات المحلية ديلي ميل أن مالك عقار مايكل مادسن في ماليبو حرر محضرا ضده.

يأتي ذلك بعد شهر واحد من انتحار ابنه البالغ من العمر 26 عاما، وأكدت السلطات أن سبب الوفاة هو جرح ناتج عن عيار ناري.

عثرت الشرطة على نجل مايكل مادسن متوفيا جراء إصابته برصاصة ذاتية الإطلاق في جزيرة أواهو في هاواي، وأكدت جهات التحقيق على أنه مات متأثرا بعيار ناري في الرأس.

الممثل مايكل مادسن الذي يبلغ من العمر 64 عاما، ولديه 5 أبناء من زوجتين أكبرهم هو كريستيان الذي يبلغ من العمر 31 عاما.

يشير الحساب الرسمي للشاب الراحل هادسن على فيسبوك إلى أنه كان يعيش في هاواي مع زوجته كارلي، وخدم سابقا في الجيش الأمريكي وتحديدا في أفغانستان بحسب موقع "page six".

مايكل مادسن هو ممثل ومنتج ومؤلف أمريكي، ولد في شيكاغو وشارك في العديد من الأفلام مع كبار هوليوود وعلى رأسهم آل باتشينو وجوني ديب، ومن أبرز أفلامه أجزاء Kill Bill، وAngels Fallen.