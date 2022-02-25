جامعة عين شمس في أسبوع.. حقوق توقع اتفاقية تعاون مع معهد بونافيرو أكسفورد... صيدلة تناقش الاستخدام الأمثل لمعلومات براءات الاختراع .. معرض خيرى لمنتجات طالبات كلية البنات

جامعة عين شمس في أسبوع:

حقوق توقع اتفاقية تعاون مع معهد بونافيرو بجامعة أكسفورد

صيدلة تناقش الاستخدام الأمثل لمعلومات براءات الاختراع في المجال الصيدلاني

بدء التقديم لمنح في المملكة المتحدة للسيدات من المجلس الثقافي البريطاني

انطلاق المعرض الخيرى الثالث ببنات عين شمس وسط إجراءات احترازية مُشدّدة



شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها حقوق عين شمس توقع اتفاقية تعاون مع معهد بونافيرو بجامعة أكسفورد وصيدلة عين شمس تناقش الاستخدام الأمثل لمعلومات براءات الاختراع في المجال الصيدلاني



وقع الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس اتفاقية تعاون مع معهد بونافيرو بكلية الحقوق بجامعة أكسفورد ، وذلك خلال زيارته للمملكة المتحدة والتى تستغرق عدة أيام لبحث أوجه التعاون الأكاديمي المشترك مع عدد من الجامعات والمراكز البحثية الدولية.

شهد مراسم توقيع الاتفاقية التي تمت في مقر معهد بونافيرو بكلية الحقوق بجامعة أكسفورد، الدكتورة كايت أوريجون، مديرة المعهد، والدكتورة رشا كمال، والدكتور أحمد فتحى خليفة، مدير مكتب التعاون الدولى بالكلية والمنسق الإقليمي للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2014.

ويعتبر هذا الاتفاق بين كلية الحقوق بجامعة عين شمس وجامعة أكسفورد هو الأول من نوعه في مجال القانون في منطقة الشرق الأوسط ، وبموجبه أصبحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس هي الشريك الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط لتنظيم المسابقة الدولية للترافع الصوري في مجال قانون الإعلام.

وتتطلب المسابقة أن يعد المشاركون من الطلاب مذكرات مكتوبة ومرافعات شفوية حول قضية افتراضية تثير مخالفات محتملة لقانون الإعلام، حيث يجب على الطلاب أن يترافعوا مرة باعتبارهم ممثلين لجهة الادعاء ومرة باعتبارهم ممثلين لجهة الدفاع.

ويعد هذا النوع من المسابقات إحدى الوسائل الهامة لتدريب الطلاب على التحليل المتوازن لمختلف القضايا، فضلا عن تنمية قدراتهم على التفكير النقدي، وهو الأساس في التعليم القانوني الحديث.

كما نصت الاتفاقية على التعاون المشترك في تنظيم ورش عمل، وحلقات دراسية وتبادل المناهج التدريسية في كل ما يتعلق بمجال قانون الإعلام.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التوجه الحالى لكلية الحقوق بجامعة عين شمس ، وعميدها الأستاذ الدكتور محمد صافي، لتطوير التعليم القانوني لربطه بالمهارات اللازمة لسوق العمل، وكذلك في إطار خطة جامعة عين شمس في بناء شراكات مع جهات وجامعات دولية مرموقة بما يزيد من تنافسية الجامعة ويرفع من تصنيفها الدولي.

وتستمر زيارة الدكتور المتيني للمملكة المتحدة لعدة أيام يقابل فيها مسؤولين في جامعات كينجز كوليج، وكوين ماري، وكامبريدج، وإمبريال كوليج وذلك بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون لكل كليات الجامعة.

تنظم كلية الصيدلة جامعة عين شمس أولى ندوات الفصل الدراسي الثاني "لقاء خريجينا"، تحاضر خلالها الدكتورة إيمان صالح، كبيرة فاحصي براءات الاختراع الصيدلانية، ونائبة رئيس مكتب براءات الاختراع المصري، حيث تقوم بعرض تقديمي بعنوان "الاستخدام الأمثل لمعلومات براءات الاختراع في المجال الصيدلاني"، وذلك يوم الاثنين 28 فبراير 2022 من الساعة 12 ظهراً حتى 1 ظهراً، وسيتم بثها مباشرة.



يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني أسامة كامل، عميد كلية الصيدلة بالجامعة، وإشراف الدكتورة مها نصر، مدير العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالكلية.

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس عن المنح المقدمة من المجلس الثقافي البريطاني للسيدات في مجالات العلوم، التكنولوجيا، الهندسة، والرياضيات.

وتتضمن المنح مجالات مختلفة للدراسات العليا بالإضافة إلي منح بجامعة غلاسكو البريطانية.

للتفاصيل عن المنح، برجاء زيارة الموقع التالي https://bit.ly/3JKoiZa

جدير بالذكر اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة الإعلان الموحد لخطة البعثات عن الجزء الأول للعام الخامس 2021/2022 من الخطة الخمسية الثامنة 2017- 2022 بالأمس.

أعلن مكتب رعاية المبعوثين بجامعة عين شمس أن النتيجة تكشف أعداد المقبولين بالإعلان من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات.

صرح الدكتور عبدالله سامي - المشرف العام على مكتب رعاية المبعوثين بأن المقبولين في هذا الإعلان قد استقبلوا رسائل التهنئة خلال منتصف الليل وصباح اليوم.

وتقدم مكتب رعاية المبعوثين بالجامعة بالتهنئة للمقبولين في هذا الإعلان، على أن يعلن مكتب رعاية المبعوثين عن تفاصيل المقبولين خلال ساعات.

افتتحت الدكتورة أميرة يوسف عميد كلية البنات جامعة عين شمس والدكتورة هبه بركات وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المعرض الخيرى الثالث الذى ينظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



أوضحت أ.د. أميرة يوسف عميد الكلية أن الهدف من المعرض هو تقديم منتجات للطالبات بجوده عالية وأسعار رمزيه من ملابس وأحذية ومنتجات جلدية وطرح وحلى، كما تضمن المعرض مخبوزات بأسعار مخفضة ، مشيرة إلى أن العائد من المعرض سيتم به سداد مصروفات الطالبات غير القادرات.

وأضافت أن المعرض قد شهد إقبالا من الطالبات مؤكدة علي حرص الكلية على تكرار المعرض الخيري عدة مرات.

وأشارت ا.د. هبة بركات وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه إلى أنه تم مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المعرض بملاحظة فريق الأزمات والكوارث بالكلية من خلال متابعة ارتداء الطالبات للكمامات ومنع التزاحم وتحديد عدد الموجودين داخل أرض المعرض والتعقيم المستمر.

يأتى المعرض الخيري للملابس في إطار إهتمام كلية البنات جامعة عين شمس بتعزيز روح الإنتماء و نشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى ، و انطلاقًا من المسؤولية الإجتماعية التي تتبناها الكلية.