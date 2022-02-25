عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستقبل الترجمة في عصر التطورات بالتعاون مع البنك الدولي.. ندوة بألسن عين شمس

رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن بجامعة عين شمس، ندوة علمية بعنوان "مستقبل الترجمة في عصر التطورات التكنولوجية غير المسبوقة"، تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور .أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

 

،ويحاضر خلالها .أسامة محمد عبد الحميد، مدير إدارة الترجمة بالبنك الدولي، وذلك في تمام الثانية عشرة من ظهر يوم الأحد الموافق ٦ من مارس القادم بقاعة مؤتمرات الكلية.

وأوضحت الدكتورة  .سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الندوة تأتى في إطار تفعيل استخدامات الحاسوب المتطورة في مجالات العلوم الإنسانية لاسيمًا مجالات الترجمة، مؤكدة أن قطاع العلوم الأنسانية أصبح اليوم يشهد نقلة نوعية من خلال دخولة في كل مجالات الحياة بشكل أكبر.

وأشارت أن كلية الألسن بجامعة عين شمس تنفرد عن مثيلاتها في الشرق الأوسط ببرنامج للدراسات العليا متخصص في الترجمة بإستخدام الحاسب الآلي وتم تفعيلة منذ عام، وتستهدف من تفعيلة دمج العلوم المتنوعة في خدمة أهداف البحث العلمى للإرتقاء بحياة الإنسان.

txt

غدا انطلاق ندوة بعنوان"منهجية أفضل الممارسات وتوظيفها فى البحوث التربوية "ببنات عين شمس

txt

خطة عمل وشراكة بين كلية الدراسات والبحوث البيئية بعين شمس واتحاد الصناعات

txt

حقوق عين شمس توقع اتفاقية تعاون مع معهد بونافيرو بجامعة أكسفورد |صور

وأشار الدكتور .أشرف عطية، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الندوة تتناول خلال محاورها معلومات عن مجموعة  البنك الدولي، وخدمات الترجمة  التحريرية والفورية بمجموعة البنك الدولي، وأدوات الترجمة بمساعدة الحاسوب CAT TOOLS والترجمة الآليه. 

جدير بالذكر أنه يمكن التسجيل وحضور الندوة من خلال الرابط التالي: 
https://forms.office.com/r/uXvBymZaTF

كلية الألسن بجامعة عين شمس قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن بجامعة عين شمس ندوة علمية ندوة علمية بعنوان مستقبل الترجمة في عصر التطورات التكنولوجية غير المسبوقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

هبوط حاد.. الذهب يهوي بعد ارتفاعه لأعلى مستوى خلال 12 شهرا

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

بالتزامن مع الغزو الروسي.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

لحظات فارقة في تاريخ العالم| حتى نفهم.. لماذا بدأت الحرب بين روسيا وأوكرانيا وما سبب الخلاف ؟

أمطار رعدية .. الأرصاد تحذر : عاصفة ترابية تضرب البلاد 48 ساعة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 25-2-2022

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

حصاد الزراعة.. افتتاح معرض الزهور غدا وتذكرة حديقة الحيوان بـ5 جنيهات

إقرار 4 تشريعات أبرزها الإيجار القديم.. ننشر حصاد النواب آخر 3 جلسات

اليوم الثاني للعمليات الروسية.. أسعار الذهب تعود للارتفاع

تعديلات قانون الإيجار لن تطبق بأثر رجعي.. أبرز 4 تصريحات لرئيس النواب

لاعب يسجل هدفا بيده ويطالب الحكم بإلغائه.. فيديو

المناجاة في الدعاء.. اعرف حكم الاقتصار عليها وترك العمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

ابن الزقازيق.. طالب مصري ينال الدكتوراة في علاج الشلل الرعاش من بريطانيا

فيديو

هل حرب روسيا و أوكرانيا من علامات الساعة؟.. شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. فوضى.. 9 طائرات صينية تخترق المجال الجوي لتايوان

تجاهل التهديدات ..هكذا باغت الرئيس الروسي العالم وبدء الحرب على أوكرانيا

لن نترك أوكرانيا.. حلف الناتو يتوعد روسيا بعد بدء الحرب

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ