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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا انطلاق ندوة بعنوان"منهجية أفضل الممارسات وتوظيفها فى البحوث التربوية "ببنات عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم غدا قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع قسم أصول التربية ندوة بعنوان"منهجية أفضل الممارسات و توظيفها فى البحوث التربوية ".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أميرة يوسف عميدة كلية البنات والدكتور ة هبة عادل وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .'. يقدم الندوة  الدكتورة شيماء حمدى غباشى المدرس بقسم أصول التربية .

تزايد أعداد كليات جامعة عين شمس المتقدمة لمبادرة التعليم العالي لمنح الدراسات العليا للمهنيين

وفى إطار حرص جامعة عين شمس على ترسيخ دور الجامعة كأحد الروافد الثقافية في المجتمع، وليس فقط مكانًا للعلم والبحث والدراسة، تستعد جامعه عين شمس فى تجهيز فعاليات (مهرجان ثقافات الشعوب )، وذلك تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس و أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب وا.د أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و أ.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وتحت إشراف أ.د شهيرة سمير المدير التنفيذى لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي و أ.د شيرويت الأحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة ،يوم السبت ١٢مارس٢٠٢٢ بالحرم الجامعى الرئيسى وبتنظيم من قطاع العلاقات الدولية و التعاون الاكاديمي و اتحاد طلاب جامعة عين شمس و اسرة من أجل مصر المركزية.

وقد أكدت ا.د شهيره سمير بالتقارب الذي تخلقه مثل هذه الفعاليات بين الشعوب بعضها بعضًا، من خلال استعراض الدول المشاركة لثقافاتها وملابسها ومأكولاتها وفنونها الشعبية.


كما أكدت ا.د شيرويت الأحمدى أن الفاعليات ستتضمن طابور عرض أعلام و معرض للدول المشاركه ينظمه الطلاب الوافدين وعروض فنيه للجاليات المختلفه بالأضافه الى مسابقات ثقافية.

لية البنات جامعة عين شمس منهجية أفضل الممارسات و توظيفها فى البحوث التربوية أصول التربية جامعة عين شمس الروافد الثقافية مهرجان ثقافات الشعوب

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