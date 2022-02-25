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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التصويت علي مستوي 18 لجنة لاختيار مجلس الإدارة الجديد بطنطا والمحلة

إقبال على التصويت بانتخابات المهندسين بالغربية.. صور

انتخابات نقابة المهندسين
انتخابات نقابة المهندسين بالغربية

انطلق ماراثون انتخابات مجلس إدارة نقابة المهندسين بمحافظة الغربية، عقب اعتماد النقابة العامة للمهندسين الكشوف النهائية للمرشحين على منصب نقيب المهندسين بالمحافظة، وعضوية المجلس لكافة الشُعب.

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وجري سباق التصويت في الانتخابات في العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السابعة مساًء، في 18 لجنة منها 11 لجنة في مقر نقابة المهندسين بطنطا، و7 لجان في مقر نادي المهندسين بالمحلة، خاصة بأعضاء النقابة بالمحلة وسمنود، ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية 40 ألف مهندس لهم حق التصويت، ويتم فرز الصناديق بمعرفة اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات في نفس اللجان عقب غلق باب التصويت.

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كما تجرى انتخابات رؤساء النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس النقابات الفرعية ونصف أعضاء مجالس الشُّعب الهندسية، وذلك مِمّن مضى على انتخابهم أربع سنوات.

كما تقع المنافسه وتدور في سباق الانتخابات بين 52 مهندسًا يتنافسون على 8 مقاعد منها مقعد رئيس النقابة وسبعة مقاعد للأعضاء، ويتنافس على مقعد رئيس النقابة 8 مهندسين وهم بحسب الكشف المعلن، علاء الدين محمد البيومي أبو نعمة، وتامر مصطفى الكوراني، وحسام طلعت أحمد جمعة، وأماني محمد هاشم، وعادل توفيق شحاتة، وحسين إبراهيم الدسوقي، وأحمد ممدوح محمد عثمان، وعلاء أحمد فهمى عساكر، ويعتمد كل منهم على رصيده بين أوساط المهندسين وتواجده بينهم ونشاطهم وخبراتهم التنفيذية والنقابية.

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 كما يتنافس 44 مرشحًا على 7 مقاعد، منهم 16 مرشح يتنافسون على 3 مقاعد لشُعبة الهندسة الكهربية، و6 مرشحين على مقعد شُعبة عمارة، و15 مرشح على مقعدين لشُعبة الهندسة المدنية، و7 مرشحين على مقعد شُعبة الغزل والنسيج والبترول والتعدين والكيميائية والنووية.

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