الأردن: اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا للمواطنين على حدود أوكرانيا

نشرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية ، الجمعة، أرقام هواتف موظفيها الدبلوماسيين على حدود أوكرانيا مع "سلوفاكيا، والمجر، ورومانيا، وبولندا" للتعامل مع الأردنيين الراغبين بمغادرة أوكرانيا.

وكان وزير الخارجية، أيمن الصفدي، قد وجه، الخميس، رؤساء البعثات الأردنية المعنيين البدء بخطط إخلاء الأردنيين عبر الحدود مع أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، إنّه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورا من قبل رؤساء البعثات الأردنية للمواطنين؛ والتحضير للطروحات المتوقعة كافة لاستقبال الأردنيين عبر الحدود البرية التي تم تحديدها للأردنيين.

وكان قد غادر الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية متوجها إلى أبوظبي فى زيارة رسمية. وفق صحيفة الراي الأردنية.

وكان فى وقت سابق تلقى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رسالة شفوية من الملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين وتأكيد تضامن الأردن الدائم مع دولة الإمارات ومساندته لها في كل ما يحفظ أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال استقبال بن راشد، بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء في الأردن الذي نقل الرسالة لولي عهد أبوظبي.

كما نقل الخصاونة ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ تحيات الملك عبد الله الثاني إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن زايد وتمنياته لهما موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار، فيما حمله بن راشد أطيب تمنياته إلى الملك عبدالله الثاني بالصحة والعافية وللمملكة الأردنية دوام الرفعة والرخاء.

وبحث الشيخ محمد بن ورئيس وزراء الأردن العلاقات الأخوية وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة الاقتصادية والتنموية والسياسية والسبل الكفيلة بتطويرها إلى آفاق أرحب تسهم في تحقيق أهداف البلدين ورؤاهما المستقبلية.