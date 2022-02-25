شاهد.. امرأة أوكرانية تصرخ في وجه جندي روسي

عرضت فضائية " العربية " مشهد متداول لسيدة أوكرانية تصرخ في وجه جندي روسي .

ودعا الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتحدث وإجراء مفاوضات لوقف الحرب.

وقال زيلينسكي في كلمة له موجهة حديثه لبوتين: "يجب أن نجلس سويا للتحدث".

ودعا زيلينسكي مواطني الدول الأوروبية للتظاهر للضغط على حكوماتهم من أجل اتخاذ خطوات حازمة ضد روسيا.

وحث الرئيس الأوكراني أوروبا على التحرك بسرعة أكبر وبقوة لفرض عقوبات على موسكو لغزوها أوكرانيا، واتهم الحلفاء الغربيين باللجوء إلى المناورات السياسية مع تقدم القوات الروسية نحو كييف.