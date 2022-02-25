تنفيذ 18 قرار إزالة تعديات في كفر الشيخ

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ من تنفيذ 18 قرار إزالة تعدي على أراضي أملاك الدولة منهم 16 قرار إزالة على مساحة 12 قيراطاً و17 سهماً، وإزالة حالتي تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 210 متر، وذلك خلال ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 19 من حملة «حق الشعب»، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وقادت الحملة المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، بالتعاون مع قوة أمنية.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات منذ بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ " 19" لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بلغ 338 قرار، منهم 269 قرار حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 87 فداناً و11 قراريطاً، و15 سهماً، وإزالة 42 حالة تعدٍ على أملاك الدولة على مساحة 6414 متراً بالتعاون بين مجالس المدن، وقوات الأمن، ورد الأراضي لجهات الولاية.



وأشار محافظ كفر الشيخ إلى أنه لا تهاون في ملف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ولا تراجع عن استرداد حق الدولة مؤكدًا أنه لن يتم إغفال أي تجاوزات خلال الموجة 19 التي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر يناير وفبراير ومارس حيث بدأت المرحلة الأولى من 19 إلى 30 يناير الماضي والمرحلة الثانية من 6 إلى 26 فبراير الجاري والمرحلة الثالثة من 6 إلى 26مارس المقبل، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ (19) لتذليل معوقات العمل أولا بأول، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يومياً موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق الخطة المستهدفة، موجهاً بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.