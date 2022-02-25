انتخابات المهندسين 2022.. إقبال ملحوظ وإنهاء خصومة "ضاحي وعثمان"

واصل أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهندسين بالقاهرة الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات المهندسين 2022، لاختيار رئيس النقابة الفرعية، ونصف أعضاء المجلس ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات، ونصف أعضاء مجالس الشُعب الهندسية ممن مضى على انتخابهم 4 سنوات.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في نقابة مهندسين القاهرة 240 ألف من إجمالي أكثر من 750 ألف ناخب على مستوى الجمهورية لهم الحق في الاختيار بين نحو 1750 مرشحا على كل المراكز النقابية على مستوى الجمهورية.

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين بالقاهرة، المنعقدة بالحديقة الصينية بمركز المؤتمرات إقبالا متوسطا بعملية التصويت التي بدأت في العاشرة صباحا وتستمر حتى السابعة مساء، قبل أن تتوقف لأداء صلاة الجمعة.

وتحولت المقار الانتخابية إلى أماكن لصلاة الجمعة حيث حرص الحضور على أداء صلاة الجمعة داخل اللجان، قام أحد الشيوخ بتلاوة القرآن في الإذاعة الداخلية للجنة.

إنهاء خصومة ضاحي وعثمان

وحرص المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين المنتهية ولايته والمرشح على نفس المنصب على الإدلاء بصوته في انتخابات المهندسين 2022، باللجنة رقم (25) كهرباء، حيث أكد إنه "يتمنى التوفيق لجميع المرشحين، مؤكدا أن وسط المهندسين وسط محترم وهناك نوع من التعاون والتواصل الدائم المستمر".

وأشار ضاحى - إلى أن "قائمته بها 80% من الشباب ويهتم بالشباب في كل العمل النقابي، وحريص على أن يتواجدوا في عصب العمل الإداري بالنقابة"، موضحا أنه "يرد على الشائعات في كل المؤتمرات، وفي بعض الأحيان لابد أن توضح الحقيقة مثل مستشفى بدر، وهيئة المكتب بمجلس النقابة لا تتقاضى أي مليم".

والتقى ضاحي خلال مشاركته بالعملية الانتخابية بالقاهرة بالمهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، المرشح المستبعد من منصب النقيب العام بحكم قضائي.

وقال ضاحي، إن العلاقة بينه وبين أحمد عثمان محترمة، وإنه يكن له الاحترام والتقدير، موكدا: "المهندس أحمد كان خير عون، وهو موجود معنا دائما، وهناك تعاون مستمر خاصة في ملف تعديلات قانون النقابة بمجلس النواب، الذي ينتظر جلسة عامة لإقرار".

وعقب أحمد عثمان أحمد عثمان: "قضيت 4 سنوات مع النقيب الحالي و4 قبله، ونحترم القضاء المصري في حكمه ونوعد النقيب بالتعاون مع أي من يكسب، لإنهاء القانون"، "كلنا مهندسون وأخوات، ونهدف لإنهاء القانون وخدمة النقابة".

ومن جهته أكد محسن شاهين رئيس لجنة الانتخابات بالنقابة، أن جميع الخدمات متاحة لتسهيل وتيسير العملية الانتخابية وذلك من خلال تجهيز أماكن محددة للدعاية الانتخابية، موضحًا أن "عدد اللجان الانتخابية 81 لجنة لكل الشعب الهندسية".

وشدد شاهين - على أن العملية الانتخابية تجري تحت إشراف قضائي كامل، لافتا أن كل لجنة بها وكيل نيابة ومعه سكرتير نيابة وسكرتير إداري، مؤكدًا على توفير كل الاحتياطات الأمنية مثل الخدمات الشرطية والدفاع المدنى والإسعاف الطبى إضافة إلى الأمن الخاص بقاعة المؤتمرات والأمن الخاص بالنقابة.

وأكد أن "جميع العاملين المتواجدين من النقابة العامة ونقابة القاهرة الفرعية موجودون لخدمة المهندسين، متمنيًا أن يخرج بصورة مشرفة تليق بمكانة مهندسى مصر".

وأشار إلى الانتخابات ستكون قوية نظرًا لكثرة المتنافسين مؤكدًا على الوقوف على مسافة واحدة من الجميع وقدرة لجنة الانتخابات بنقابة القاهرة الفرعية على تنفيذ تعليمات اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المهندس هانى محمود وزير الاتصالات الأسبق.

انتخابات هادئة بدون مشاكل

من جهته أكد المهندس هاني محمد محمود وزير الاتصالات والتنمية الإدارية الأسبق ورئيس اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أن الانتخابات في كل المحافظات تتم بشكل حضاري دون أية مشاكل، مشيرا إلى أن جميع المراكز الانتخابية يتم متابعتها لحظة بلحظة عبر تقنية زووم ، حيث توجد كامير في كل مركز انتخابي ، ومرتبطة بشبكةإتصال رئيسية بالنقابة العامة.

وكشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات، خلال تفقده سير العملية الإنتخابية بلجان الحديقة الصينية بمركز القاهرة للمؤتمرات، أن انتخابات المهندسين تشهد لأول مرة تطبيق نظام التسجيل المسبق، موضحا أنه "يحق التصويت لكل المهندسين المسددين اشتراكات النقابة حتى عام 2020 ، وفي حالة عدم سداد الاشتراك يمكن السداد قبل التصويت."

وأكد: "ثقته بخروج هذا العرس الديمقراطى في أحسن وأبهى صورة لتعكس الوجه الحضاري للمهندسين"، مشيرا الى أن "العملية الانتخابية تتم تحت اشراف قضائى كامل، مشددا على أن اللجنة العليا للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين 2022، برئاسة المهندس هاني محمود، القوائم النهائية لأسماء المُرشحين على كل المقاعد على مستوى الجمهورية، وتضمنت القائمة النهائية 23 مرشحا على منصب النقيب العام، و158 مرشحا على مقعد رئيس نقابة فرعية بكافة المحافظات، وباقي المرشحين موزعين على مختلف المراكز النقابية.

وأوضحت اللجنة أنه مطلوب لكل مجلس شعبة على مستوى الجمهورية من شعب "الكهربائية والمدنية والميكانيكا والمعمارية"، 3 مهندسين، ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و5 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة، أما بخصوص شعب "تعدين وبترول وفلزات- الكيميائية النووية- صناعة الغزل والمنسوجات"، فمطلوب لكل مجلس شعبة على مستوى الجمهورية، 3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أكثر من 15 سنة، و3 مهندسين ممن مضى على تخرجهم أقل من 15 سنة.

وتُجرى المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين 2022 يوم الجمعة المقبل 4 مارس 2022، على مقعد النقيب العام والأعضاء المكملين وعددهم 11 عضوا، والإعادة بين رؤساء النقابات الفرعية حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين، على أن تجرى المرحلة الثالثة من الانتخابات يوم الجمعة 11 مارس 2022، وتشمل الإعادة على منصب النقيب، حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة للحاضرين.

وأكد أحمد السيد عضو اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين، أن عدد اللجان الانتخابية الفرعية بالمحافظات وصل إلى 317 لجنة فرعية يتم تغطيتها جميعا بإشراف قضائي كامل، على أن يضاف إليها 25 لجنة عامة قضائية علي شكل لجنة عامة واحدة لكل نقابة فرعية، بجانب اللجنة القضائية المركزية المشاركة مع اللجنة العليا لانتخابات نقابة المهندسين.

وبخصوص إجراءات التصويت أوضح «السيد»، أنها تشمل ما يلي:

تطبيق الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا.

تسجيل إلكتروني كامل لحضور المهندسين.

أكدت اللجنة ضرورة طباعة إيصال التسجيل ثم تقديمه إلى لجنة الانتخابات. ويتوجب حضور المهندس بنفسه ودون عمل أي توكيلات.

يجب احضار بطاقة الرقم القومي وكارنيه عضوية النقابة والتوقيع في كشوف الناخبين

تسديد اشتراك النقابة المستحقة حتى نهاية السنة المالية التي تسبق السنة المالية السابقة على موعد انعقاد الانتخابات «آخر سداد 2020»، وقدر قررت اللجنة مد فترة سداد الاشتراكات لحين انتهاء العملية الانتخابية.