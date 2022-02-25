محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين

أدلى اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بصوته في انتخابات التجديد النصفي، على مقعد النقيب بمحافظة بورسعيد، والسبعة مقاعد لأعضاء مجلس النقابة الفرعية، وانتخابات الشعبة العامة للنقابة العامة بالقاهرة

محافظ بورسعيد يشيد بهدوء العملية الانتخابية للمهندسين





وأشاد محافظ بورسعيد بإقبال الجمعية العمومية للنقابة علي الانتخابات وظهورهم بشكل حضاري يعكس قيمة تلك المهنة العظيمة.

محافظ بورسعيد يشيد بهدوء العملية الانتخابية للمهندسين



وأبدي محافظ بورسعيد سعادته بتواجده وسط المهندسين وحرصه الدائم علي المشاركة في ذلك الحدث، موكدا علي الدور الكبير الذي يلعبه جموع المهندسين في المشروعات والطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة.

ويصل عدد أعضاء النقابة الفرعية بمحافظة بورسعيد إلى 11 ألف وأربعمائة مهندس ممن لهم حق الانتخاب.

محافظ بورسعيد يشيد بهدوء العملية الانتخابية للمهندسين

يتنافس على مقعد النقيب ثلاثة مرشحين ويتنافس على السبعة مقاعد بمجلس النقابة الفرعية ببورسعيد فى التجديد النصفي الحالي والذي يتم كل أربعة أعوام، عدد 23 مهندس ومهندسة، مقسم الى سبعة مهندسين قسم ميكانيكا ويتم اختيار 2 من المرشحين، وسبعة مهندسين قسم كهربا ويتم أختيار 2من المرشحين، وثلاثة مهندسين بقسم مدني يتم اختيار واحد منهم، وثلاثة مهندسين قسم عمارة ويتم اختيار واحد منهم، وثلاثة مرشحين من الأقسام المختلفة( التعدين، البترول، والغزل والنسيج).

محافظ بورسعيد يشيد بهدوء العملية الانتخابية للمهندسين

وبالإضافة إلي ذلك الانتخابات التابعة للنقابة العامة بالقاهرة، ويتم الإختيار من قسم الميكانيكا 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم الكهرباء 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم مدني 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وقسم عمارة 3 مهندسين فوق السن، وخمسة تحت السن، وأما باقي الشعب المختلفة 3 مهندسين فوق السن، وثلاثة تحت السن.