عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي يوجه بسرعة انتهاء الأعمال بالطرق والكبارى

صدى البلد

 وجه الرئيس  عبد الفتاح السيسي، بسرعة انتهاء الأعمال بالطرق والكبارى، خلال  ثلاثة أشهر، وذلك خلال تفقده أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي، بمناطق واحياء شرق القاهرة والتجمع مروراً بالكباري الجديدة أعلى الطريق الدائري ومحور الشهيد، وصولاً للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الجولة التفقدية للرئيس تضمنت عدداً من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، فضلاً عن مشروع "ألماظة بارك" لتطوير منطقة الموقف السابق للنقل الجماعي وتحويل المنطقة إلى مقصد ترفيهي حديث ومتكامل الخدمات.

 حرص الرئيس السيسي على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسئولين في مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، خاصة أعلى كوبري تقاطع منطقة زهراء المعادي مع الأوتوستراد.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي رئاسة الجمهورية الطريق الدائرى القاهرة الكبرى شرق القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعة.. تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الجمعة

التموين تطالب هؤلاء بسرعة تحديث بياناتهم قبل توقف بطاقة الدعم

إصابة سفينة شحن بصاروخ قبالة ساحل أوكرانيا

بعد سيطرة روسيا عليها.. أوكرانيا تعلن ارتفاع مستويات الإشعاع في محطة تشيرنوبل

كيروش يقرر ضم 24 لاعبا فقط في قائمة منتخب مصر أمام السنغال

التعليم العالي : طلابنا بالجامعات الأوكرانية بخير ويستكملون دراستهم أونلاين

شافها في وضع مخل| جزار يقتل ابنته بـ شومة ومفاجأة من والدتها

توجيه عاجل من الرئيس السيسي بإنهاء محاور ومشروعات قبل شهر رمضان

ترشيحاتنا

بعد سقوط المصعد.. عزل مدير مستشفى السنبلاوين وإحالة المسئولين للنيابة

الأمم المتحدة: فرار 50 ألف أوكراني خلال 48 ساعة.. فيديو

العقوبات ضد روسيا.. هل ينجح الغرب في إسقاط اقتصاد موسكو بحجبها من نظام "سويفت"؟

توخيل: تشيلسي جاهز بالكامل لنهائي كأس الرابطة.. وليفربول الأقرب للانتصار

الخارجية : توجيه المصريين بغرب أوكرانيا إلى رومانيا وبولندا بفيزا 15 يومًا

خطوة بخطوة.. كيف تحصل على وظيفة في جهاز مشروعات الخدمة الوطنية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما بين التخلي والبقاء والزمالك والرجاء.. هل يرحل معين الشعباني عن المصري البورسعيدي؟

ابنة عائلة الإنتاج الفني بلا عمل.. حكاية رشا سامي العدل مع بيع المأكولات في دهب

عمرو دياب يحتفل بصفقته الجديدة مع جمهور السعودية بموسم الرياض.. صور

كيف عاد الفنان محمود الجندي من طريق الإلحاد.. وسبب انفصاله عن عبلة كامل؟

فيديو

فيديو جراف.. هل ينتقل محمد صلاح إلى ريال مدريد؟

فيديو جراف.. كوريا الشمالية تتخلص من التقويم الميلادي.. ما القصة

فيديو جراف| شروط تذكرتي لحضور مباراة مصر والسنغال.. تعرف عليها

أكثر من 200 هجمة.. تفاصيل الحرب البرية الجوية على أوكرانيا |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ