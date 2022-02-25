وسائل المواصلات في المستقبل.. هايبرلوب ينقل الركاب بسرعة الصوت

خصص الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع، حلقة اليوم للحديث عن اختراع الـ "هايبر لوب"، حيث تضمنت الحلقة مميزات هذا الاختراع.

وعرض فايق تقريرا يكشف التفاصيل الكاملة حول هذا الاختراع، مفيدا بأن الـ هايبر لوب عبارة عن كبسولة، تنطلق بسرعة تزيد عن 1000 كيلو متر في الساعة، ولديه القدرة على الانتقال من الولايات المتحدة الأمريكية في ساعتين فقط، وهو الأمر الذي من الصعب أن يستوعبه العقل البشري.

وأوضح التقرير:" هناك شركات كبيرة حول العالم، تستثمر بمليارات الدولارات في الـ "هايبر لوب"، وأنه تم إجراء عدة تجارب عليه في صحراء دبي بالإمارات العربية المتحدة، وأخرى في أوروبا، وأكدت نتائج تلك التجارب أن الهايبر لوب سيكون أكثر استدامة من الطيران وأسرع من القطارات فائقة السرعة.

وأشار التقرير إلي أن العالم ورجل الأعمال الأمريكي، أكد أنه سيكون بديلا جيدا للطيران، وأسرع وأكثر أمانا ولا يتأثر بالطقس ويقاوم الكوارث الطبيعية وتكلفته قليلة مقارنة بغيره من وسائل المواصلات الأخرى، وإنه تم إجراء أول رحلة للركاب على الهايبر لوب في 8 نوفمبر 2020.

