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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحضور 6 وزراء.. انطلاق مؤتمر مدن المستقبل في الجمهورية الجديدة اليوم

صدى البلد

يعقد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بالتعاون مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم اليوم السبت المؤتمر الدولي الأول بعنوان " مدن المستقبل في الجمهورية الجديدة" تحت رعاية وبحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام ورئيس اتحاد الجامعات العربية

وأكد الدكتور خالد الذهبى رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء أن المدن الجديدة تمثل مركزاً للنمو الاقتصادي وتصبح محركا أساسياً للتحول الاخضر الرقمى.
وأضاف ان مؤتمر مدن المستقبل فى الجمهورية الجديدة يجمع الأطراف ذات الصلة لمناقشة آليات ابعاد التنمية المستدامة " استراتيجية مصر 2030 " وتطبيق مفهوم إدارة المدن رقميا لتحقيق الانتعاش الاقتصادي والخروج من الركود فى سوق العقارات.

ومن جانبه قال الدكتور صفوت النحاس رئيس المجلس الوطني للتدريب والتعليم أن المؤتمر فرصة لتبادل الآراء حول تأثير التحول الرقمى على المدن المستقبلية وتأثيره على مجالات الحياة المختلفة.

وأشار النحاس  إلى انه من أهداف المؤتمر تشجيع صناعة التكنولوجيا الرقمية بالواقع العمرانى والتعريف بأليات استخدام التحول الرقمى فى تطوير المدن واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فى صناعة المدن الجديدة.

قطاع الاعمال العام التنمية المستدامة الصناعة التحول الرقمي الأسكان

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