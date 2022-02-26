منذ القرن الرابع وبها كهف مريم.. حكاية منطقة جبل الطير بالوادى الجديد

تحظي محافظة الوادي الجديد بالعديد من المناطق الاثرية ومنها منطقة جبل الطير الأثرية المجهولة الهوية والتي سقطت من حسابات الحكومة، وتشغل حوالي 3 أفدنة ونصف فوق ربوة عالية شمال مدينة الخارجة بحوالي 7 كليو مترات .

يقول إسلام محمود مرشد سياحي إن منطقة جبل الطير تعتبر من المناطق الأثرية المسيحية، وهى تعرف باسم جبال الطير هذا التل يضم العديد من الرسوم و النقوش للصحراء الغربية في عصر ما قبل التاريخ، وتعود النقوش القبطية إلى القرن الرابع والخامس .

وأوضح محمود ,أن الذين كانوا يعيشون في منطقة جبل الطير من الأقباط وهم الذين قاموا بنحت العديد من الكتابات والنقوش على الصخور ومازالت متواجدة ليومنا هذا ؛كما أنهم رسموا الصليب بجوار تلك النقوش التي تعبر عن عباداتهم وصلاتهم .

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يقول الأثري حسن جابر إن منطقة جبل الطير لا يستطيع أي سائح الذهاب إليها بدون مرشد سياحي لوعورة المنطقة وتشابه الجبال ببعضها وتعدد الكهوف بها كما أن الجبال فيها مرتفعة و ترى القمة على شكل كهف.

وأوضح أن من أشهر الأماكن في جبل الطير كهف مريم وهو عبارة عن كهف صغير مرسوم على الجدار فضلا عن تعاليم الدين المسيحي والمنقوشة علي الأحجار المتنوعة الأشكال .

وأكد , أنه من المؤسف أن تتجاهل هيئة الاثار بالمحافظة هذه المنطقة الأثرية والتي تعتبر إحدى المناطق الأثرية الهامة والتي ممكن أن تستغل لتنشيط السياحة علي أرض المحافظة ، فضلا عن فتح مجال لتوفير العديد من فرص العمل للشباب .

وأشار الي أنه قام بعمل العديد من الدراسات علي تلك المنطقة وقام بتوثيقها بالفعل فضلا عن مناشدته للمسؤولين بهيئة الاثار بالمحافظة للتحرك وضم جبل الطير ضمن المناطق الأثرية .

وأكد خالد شتيوي مدير هيئة تنشيط السياحة الإقليمية بالمحافظة، أن هناك العديد من المناطق الأثرية المجهولة مطالبا المسؤولين بإدراج تلك المناطق علي الخريطة السياحية لتكون في مصاف المناطق السياحية المتعارف عليها وحتي لا تضيع هوية تلك المناطق والتي تحكي تاريخ الأجداد.

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