وزيرة الهجرة:القيادة السياسية مهتمة بحل أزمة المصريين العالقين بأوكرانيا..فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، تفاصيل إنه على الجميع أن يطمئن على الجالية المصرية فى أوكرانيا،، ويعلم أن الدولة لا تنسي أولادها فى الخارج، مؤكدة أن هناك تنسيق بين كافة أجهزة الدولة مع الحرص على سلامة أبنائنا من الخارج.

وأضافت "نبيلة مكرم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"،: أن “القيادة السياسة مهتمة بشكل كامل للتدخل لحل أزمة العالقين من أبناء الجالية المصرية في أوكرانيا”،

وتابع وزيرة الهجرة، أن عدد الجالية المصرية فى أوكرانيا، 6000 مواطن، وموجودين فى 21 مدينة، وعدد الطلاب 3000، وهم يمثلون 65 % من إجمالي الجالية، وأنه منذ التطورات فى أوكرانيا تم التوصل مع رئيس الجالية المصرية، وهناك تواصل بشكل دائم معهم لتلبية الاحتياجات أول بأول

وأشارت نبيلة مكرم، أنه الى لو اراد عدد من الجالية المصرية، العودة من رومانيا يمكن التواصل مع وزارة الهجرة، والسفارة هناك.

وأكدت وزيرة الهجرة، أنها طالبت الجالية المصرية، المتجهين لبولندا، بإتخاذ الإحتياطات اللازمة، نظرا لأنه سيكون هناك تكدس لجاليات من دول أخرى، مؤكدا أن المجال الجوي مفتوح في بولندا، ومن الممكن أن تعود منها.

واستكملت نبيلة مكرم حديثها قائلة “أن بعض الطلاب طالب بالعودة للدولة المصرية، وطلبت منهم أرقام هواتفهم لإرسال المشاكل المتعلقة بالدراسة، وهناك من يتبقى شهر ويحصل على شهادة مزاولة مهنة، مؤكدة أنها سأتواصل مع وزير التعليم العالى للرد على أسئلة الطلبة المصريين”.