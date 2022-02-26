اليوم .. قطع المياه عن شارع شركات البترول بشبرا الخيمة 12 ساعة

أعلنت محافظة القليوبية قطع المياه بشارع شركات البترول بمسطرد بحي شرق شبرا الخيمة لمدة 12 ساعة.

ومن المقرر أن يكون الانقطاع اليوم السبت من الساعة ١٠ص وحتي ١٠م من نفس اليوم وذلك لأعمال تحويل مسار خط قطر ١٠٠٠مم.



وقالت المحافظة انه سوف يتم توفير سيارات لتوفير احتياجات المواطنين من المياه ولحين عودة الخدمة مرة آخرى.



من جانبه قال محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان إن إجمالي ما تم إزالته حتى الآن في الموجة الـ 19 (المرحلة الأولى والثانية) 709 حالات تعد بمساحة 41 ألفا و 923 مترا مربع ، والتي بدأت اعتبارا من يوم 19 يناير ومستمرة حتى 26 فبراير الجاري.