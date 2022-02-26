مقتل معلمتين بقصف استهدف إحدى المدارس بـ أوكرانيا

عرضت قناة روسيا اليوم، فيديو يرصد مقتل مدرسين اثنين لقيا مصرعهما، جراء استهداف الجيش الأوكراني لمدرسة بمدينة جورلوفكا بقصف مدفعي.

قال رئيس إدارة المدينة، إيفان بريخودكو، إن القوات الأوكرانية بدأت صباح الجمعة قصفا جديدا استهدف مدينة غورلوفكا، ومناطق سكنية أخرى في جمهورية دونيتسك الشعبية، ما أدى لمقتل مدرسين في قصف مدفعي على المدرسة.

وأضاف أن الجيش الأوكراني يواصل الآن قصف منطقة زايتسيفو، وقرية غاغارين.

وبحسب المصدر ذاته فإن القصف الذي تعرضت له المدينة خلال اليوم الماضي أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 6 آخرين.