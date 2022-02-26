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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

على الادريسي: الغزو الروسي لأوكرانيا سيؤثر بشكل واضح على شحنات القمح وحركة التجارة

محصول قمح
محصول قمح

أكد الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن ملفات التنمية تحركت الدولة عليها في جميع الأنحاء، مشيرا إلى أن هناك تأثير سلبي على كافة الاقتصاديات العالمية بمختلف المجالات.

 

وأضاف على الإدريسي، في حوار مع الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن أزمة أوكرانيا وروسيا ستأثر بشكل واضح على كل شحنات القمح وحركة التجارة. 


وتابعت الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الحكومة تحركت في ملف مرتبط بالتحوط، من خلال برنامج تحوط، عملت الحكومة عليه منذ فترة وليس اليوم، لافتا إلى أن الاصلاح الاقتصادي والهيكلي من أهم الخطوات الاستباقية التي عملت عليها الدولة المصرية لتأمين احتياجاتها في المجالات كافة.


 

على الإدريسي ملفات التنمية أستاذ الاقتصاد الاقتصاديات العالمية اخبار التوك شو

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