على الإدريسي: الحكومة اتخذت خطوات استباقية لتأمين احتياجاتها في المجالات كافة

جاوب الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، على سؤال "إلى أي مصر تأمن خطوة استيراد القمح وما هي البدائل؟".

وقال على الإدريسي، في حوار مع الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، إن علينا أن نعرف أن مصر دولة تستورد القمح من روسيا وأوكرانيا، ولدينا مخزون يكفي لأشهر من القمح.

وتابعت الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الحكومة تحركت في ملف مرتبط بالتحوط، من خلال برنامج تحوط، عملت الحكومة عليه منذ فترة وليس اليوم، لافتا إلى أن الاصلاح الاقتصادي والهيكلي من أهم الخطوات الاستباقية التي عملت عليها الدولة المصرية لتأمين احتياجاتها في المجالات كافة.