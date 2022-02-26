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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالتفاحة.. إطلالة جذابة لـ سمية الخشاب عبر انستجرام

صدى البلد

نشرت الفنانة سمية الخشاب صور جديدة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وظهرت سمية الخشاب بالتفاحة ،وعلقت قائلة : إذا لم يكن الأمر كذلك ، فلن يعض آدم تلك التفاحة .

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وسبق أن قالت الفنانة سمية الخشاب، إنها تؤيد فكرة سجن الزوج في حالة إخفاء الزواج من أخرى، موضحة أن وجود قانون رادع لأي رجل يتزوج على زوجته ضروري لحماية الزوجة.

وأضافت «سمية الخشاب» خلال مداخلة هاتفية على قناة «النهار» أنه يجب على الرجل أن يعطي الحقوق الكاملة لـ طليقته وأبنائه بعد الطلاق، قبل أن يتزوج امرأة أخرى.

وأكملت  «سمية الخشاب» : «مفيش حاجة أسمها متزوج وأروح أحب حد تاني، مشيرة إلى أنها ضد فكرة أن الرجل يحب أكثر من امرأة، لأنه في النهاية يؤثر سلبا على الزوجة والأولاد».
يذكر أن سمية الخشاب شاركت فى مسلسل "موسى" بدراما رمضان الماضي، حيث حققت نجاحاً كبيراً بشخصية "حلاوتهم"، وشاركها البطولة كل من محمد رمضان، رياض الخولى، سيد رجب، عبير صبري، تارا عماد، هبة مجدى، وكوكبة من النجوم، من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة.

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