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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سلبية مسحة بعثة الزمالك قبل مواجهة الوداد البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا

فريق الزمالك
فريق الزمالك

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سلبية المسحة الطبية لجميع أفراد الفريق، قبل مواجهة الوداد المغربي المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم السبت، على ستاد المركب الرياضي محمد الخامس ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة في دوري أبطال أفريقيا.
 

وتعادل فريق الزمالك قبل مواجهة الوداد المغربي في الجولة الأولى مع بترو أتلتيكو بهدفين لكل منهما ثم تعادل مع سجرادا الأنجولي سلبيا في إطار منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

 

وكانت بعثة فريق الزمالك وصلت إلى المغرب يوم الأربعاء الماضي استعدادا للقاء المرتقب أمام الوداد المغربي، وكان في استقبال البعثة المستشار أحمد مبارك قنصل مصر في المغرب.
 

ويرافق بعثة الزمالك اللواء مصطفى هدهود نائب رئيس النادي واللواء علاء مقلد وجمال عبد الحميد وأحمد دعبس أعضاء المجلس و المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك والمستشار أحمد جلال إبراهيم رئيس اللجنة القانونية والرياضية.

 

وحرص الفرنسي

 باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على تقسيم اللاعبين لمجموعتين في بداية تدريب اليوم الجمعة الذي أقيم بملعب نادي الرجاء المغربي، لممارسة مهارة لعب الكرة من لمسة واحدة تحت إشراف مدحت عبد الهادي المدرب العام وأمير عزمي مدرب الفريق.

 

ويستعد الزمالك للقاء الوداد المغربي اليوم السبت في التاسعة مساء على ستاد المركب الرياضي محمد الخامس، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

استقبال مغربي حافل


وحظيت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، باستقبال حافل من قبل مسئولي نادي الرجاء المغربي فور وصول الفريق اليوم الجمعة لخوض التدريب الأخير قبل مواجهة الوداد في المباراة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022.


كان في استقبال بعثة الزمالك كل من محمد بو دريقة الرئيس الشرفي لنادي الرجاء المغربي وسفيان السعيدي نائب الرئيس.


من جانبه، وجه مسئولو البعثة الشكر لمسئولي الرجاء مشيدا بالعلاقات الجيدة بين الناديين وحفاوة الاستقبال وأن الرجاء المغربي كان حريصا على تكريم نادي الزمالك.


ونقل عضو مجلس إدارة نادي الزمالك تحيات رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء لمسئولي الرجاء المغربي من أجل التأكيد على الأخوة التي تربط الناديين على كافة المستويات والأصعدة في لعبة كرة القدم.

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