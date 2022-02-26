4 نجوم تألقوا بصفوف برشلونة أمام نابولي في الدوري الأوروبي

تأهل برشلونة الإسباني الى دور الـ16 في بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا 4 – 2 على مضيفه نابولي الإيطالي في مباراة الإياب التي أقيمت مساء أمس الخميس.



فرض برشلونة سيطرته التامة على اللقاء أمام نابولي ووجه رسالة شديدة اللهجة لمنافسيه عن عزمه المنافسة بقوة على اللقب القاري، الذي يتطلع للتتويج به لأول مرة من أجل مصالحة جماهيره التي تشعر بخيبة أمل من نتائج الفريق المخيبة خلال الموسم الحالي، الذي شهد ابتعاده مبكرا عن سباق المنافسة على لقب الدوري الإسباني في ظل تأخره بفارق 15 نقطة عن غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر)، بالإضافة لفشله في الفوز بالسوبر الإسباني ثم وداعه المبكر من دور الـ16 لبطولة كأس ملك إسبانيا.

وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما في لقاء الذهاب، الذي جرى بملعب (كامب نو) يوم الخميس الماضي، ليظفر برشلونة بورقة الترشح للدور المقبل في البطولة التي انتقل للعب بها عقب حلوله في المركز الثالث بمجموعته في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، التي ودعها من الدور الأول للمرة الأولى منذ 18 موسما.

فريق برشلونة تحت قيادة تشافي تطور كثيرا ونجح لاعبو الفريق الكتالوني في تسجيل 4 أهداف ضد أتلتيكو مدريد و4 أهداف ضد فالنسيا و4 أهداف ضد نابولي وقدم أداء فنيا ممتعا بالكرة إضافة إلى شكله الهجومي القوي في تحسن معدل التهديف بجانب منظومته الدفاعية وأداء الخط الخلفي الذي يحتاج للتطور كثيرا.

البارسا استطاع تسجيل 3 أهداف كاملة في الشوط الأول أمام نابولي الإيطالي حيث أحرز نفس المعدل التهديفي في نفس الشوط خلال 3 لقاءات من آخر 5 مباريات أمام أتلتيكو مدريد وفالنسيا وأخيرا أمام نابولي.

فرينكي دي يونغ تألق أمام نابولي وسجل هدفا في غاية الروعة تسديدة من 22 متر تقريبا تميزت بالدقة والمهارة والأكثر القوة.

بيدري نجم البارسا تميز أداءه بالجودة والدقة العالية في التمرير والسرعة في تحريك الكرة الى الأمام بينما‏ أوباميانج مع برشلونة خاض 3 مباريات أساسيا وسجل 4 أهداف فيما قدم أداما تراوري بداية متميزة مع الفريق في 4 مباريات شارك خلالها أساسيا وصنع 4 أهداف بواقع أسيست امام اتلتيكو مدريد وآخر امام اسبانيول واثنان امام نابولي.



