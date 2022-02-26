أنواع وموديلات متنوعة.. مزاد حكومي جديد للسيارات فى مصر|تفاصيل

تتميز فعاليات المزادات العلنية للسيارات ، داخل السوق المصرى بالعديد من المميزات والتي يأتي أهمها الانخفاض في الأسعار، إضافة إلى وجود سيارات مميزة وأيضا فارهة ، والتي تعتبر فرصة جيدة للمقبلين على شراء السيارات الجديدة او المستعملة .

كما شهد السوق المصرى ، حالة من الحراك فى الفعليات الفترة الاخيرة وعمليات البيع والشراء سواء للسيارات المستعملة او الجديدة " الزيرو " ، ومن ضمن هذه الفاعليات كانت قد أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية المصرى منذ فترة ، عن اقامة فعليات مزاد سيارات سيكون في بداية مارس المقبل .

وأضافت هيئة الخدمات الحكومية ، ان مزاد الاول من مارس ، سيشمل ١٩ سياره متنوعة ما بين سيارات ملاكى وسيارات نقل واتوبيسات وفانات من الماركات مختلفة .

واوضحت الهيئة ان السيارات المشاركة ستكون ميتسوبيشي لانسر ، و شيفروليه افيو ، و ايسوزو ، و شيفروليه جامبو ، و نيسان ، و بيدفورد ، و فان ، و مرسيدس ، و سيارات اخرى .

كما يمكن شراء سياره واحده فقط بالبطاقة الشخصية، ولكن اذا اراد العميل شراء أكثر من سياره ، ففى ذلك الامر يلزم بطاقه ضريبيه لاى نشاط.

ويقام المزاد في النادي المصري القاهري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط الساعة 12 ظهراً. وتأمين دخول المزاد 10 آلاف جنيه.

وتتوفر كراسات الشروط والمواصفات بالهيئة العامة للخدمات الحكومية ٧ ش الدكتور محمد حامد فهمى متفرع من شارع التحرير امام بنك فيصل الاسلامى بالدقى القاهرة وسعرها 400 جنيه.