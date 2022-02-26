نتيجة انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية.. مصطفى مجاهد نقيبا لدورة ثالثة

أعلن المستشار كمال موسى رئيس اللجنة العامة للانتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بالقليوبية فوز المهندس مصطفى مجاهد بمنصب نقيب المهندسين للدورة الثالثة على التوالى بعد حصوله على 1254 صوتا.

كما أعلن رئيس اللجنة فوز كلا من "تامر رمضان عبد الله 1005 صوتا ووسام أحمد عبد السلام 819 صوتا، وأحمد محى الدين الحملاوى 711 صوتا، وإيمان المرسى محمد 6950صوتا" بعضوية مجلس النقابة بشعبة الكهرباء، كما فاز كلا من "جمال عبد العال حجاب 680 صوتا، وامل فوزى مجاهد 644 صوتا" على مقعدى مجلس النقابة بشعبة مدنى، وفوز صلاح شكرى إسحاق 890 صوت بالمقعد الوحيد المخصص لشعبة ميكانيكا.

وجاء إجمالى من يحق لهم التصويت بانتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بالقليوبية 14119 صوتا، أدلى منهم 2291 مهندسا بصوته، وجاءت الأصوات الصحيحة 2017 صوتا، فيما جاءت الأصوات الباطلة 274 صوتا.

وشهدت انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بالقليوبية، اقبال متوسط خلال التصويت لاختيار رئيس النقابة الفرعية لمهندسى القليوبية وأيضا 7 من أعضاء مجلس النقابة بشعب كهرباء ومدنى وميكانيكا المخصصة لهم كما شهد الحضور إطلاق شعارات التأييد من الحضور لمرشحيهم وأيضا والزغاريد التى عمت المكان.

وتزايد إقبال مهندسو القليوبية عقب انتهاء فترة الراحة، للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بالقليوبية، لاختيار نقيب المهندسين بالقليوبية، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية شعب "الكهرباء ومدنى وميكانيكا"، وذلك بمقر نقابة المهندسين بالقليوبية ببنها.