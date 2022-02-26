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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القوي العاملة :

إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة بالخارج ورفع الإيقاف عن أخرى لزوال السبب

وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة

قررت وزارة القوى العاملة إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة، ورفع الإيقاف عن نشاط شركة أخرى لزوال أسباب الوقف، واستمرارها في مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج.

وأوضح وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الشركة التي تم رفع الإيقاف عنها  لزوال أسباب الوقف هي: "الشروق العربية" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 628 شركات ، وإيقاف نشاط شركة " الموارد العربية " لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم 1140 شركات .

وأشار وزير القوي العاملة إلى أن القانون حدد شروط إلغاء أو إيقاف الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من الشروط، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكامه، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالي راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، لافتا إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على حقوق العمالة المصرية المسافرة، وأنها فى سبيل ذلك تقوم بالتفتيش المستمر ومتابعة أوضاع شركات إلحاق العمالة.

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وزارة القوى العاملة إيقاف نشاط شركة لإلحاق العمالة ورفع الإيقاف لزوال السبب وزير القوى العاملة محمد سعفان

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