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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. انطلاق المؤتمر السنوي الأول لكلية الألسن بجامعة الأقصر

غدا.. انطلاق المؤتمر
غدا.. انطلاق المؤتمر السنوي الأول لكلية الألسن بجامعة الأقصر

تنطلق غدا   الأحد فعاليات المؤتمر السنوي الأول لكلية الألسن بجامعة الاقصر بحضور وكلاء الكلية ورؤساء الأقسام والأساتذة والهيئة المعاونة بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك تحت رعاية  الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر،

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وقال  الدكتور محمود النوبي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى إحياء روح العمل الجماعي والتعاون، والتواصل العلمي الفعال بين الباحثين بكلية الألسن من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والطلاب، مع إبراز دور جامعة الأقصر في رعاية البحوث العلمية والتطلع إلى الأفضل.

وأضاف وكيل كلية الألسن، أن المؤتمر يناقش 20 بحثا مقدمة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة داخل الكلية البحوث العلمية، في اللغويات أو الآداب أو الدراسات الإنسانية لكل أقسام الكلية ولغات دراستها.

الأقصر جامعه أعضاء هيئة التدريس جامعة الاقصر الدكتور محمود رئيس جامعة الأقصر

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