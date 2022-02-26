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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خنق حتى الموت.. شاب يعتدي على خطيبته بوحشية بسبب تيك توك

صدى البلد

أصدرت محكمة حكما بالسجن لمدة 15 شهر على رجل اعتدى على خطيبته السابقة بالضرب، وحاول السيطرة على كل جانب من جوانب حياة خطيبته عارضة الأزياء وضربها بعد أن صنعت مقطع فيديو على تيك توك.

استمعت المحكمة إلى أن إليوت كارليل، 26 عامًا، كان يتحكم في خطيبته بطريقة بشعة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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مثل كارلايل أوف بورث بالقرب من نيوكواي أمام محكمة ترورو كراون لإصدار الحكم بعد أن اعترف بالذنب بالاعتداء على خطيبته بطريقة تصل إلى حد الأذى الجسدي فعليًا.

وقالت المدعية العامة كاتي تشرشر للمحكمة إن الضحية كانت تعمل كعارضة أزياء عندما التقيا، لكنه أجبرها على التخلي عن المهنة، فضلا عن محاولته فصلها عن أصدقائها وعائلتها.

وصفت السيدة تشرشر أيضًا كيف أن كارلايل كان يجبر الضحية على مرافقته للعمل والجلوس بالخارج في السيارة لساعات متتالية أثناء تواجده هناك.

بالإضافة إلى أنه كان يتحكم في الملابس التي كانت ترتديها وما استطاعت فعله، انفصل الاثنان في وقت ما ولكنهما عادا معًا عندما هدد كارليل بالقتل، وفقًا لتقرير “كورنوال لايف”.

استمعت المحكمة إلى كيفية غضب كارليل بسبب مقطع فيديو على TikTok وعرض شريكته لساعتين من الانتهاكات.

كارلايل وضع يديه حول رقبة الضحية وخنقها بقوة، كما ضربها بمرفقه في الترقوة، وجرها من شعرها، وضربها في جميع أنحاء جسدها.

خطيبته عارضة الأزياء تيك توك

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