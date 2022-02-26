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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ضابط أوكراني يفجر نفسه داخل جسر لـ يقطع الطريق على الزحف الروسي

صدى البلد

في الحروب قصص وبطولات يكتبها الجنود بحياتهم، مثلما فعل جندي أوكراني من القوات البحرية الأوكرانية، حيث  فجر نفسه لصد القوات الروسية التي كانت تتقدم على طول جسر في شبه جزيرة القرم يوم الخميس الماضي.

كان الضابط قيتالي شاكون يحرس جسر هينيشسك في خيرسون بأوكرانيا عندما تقدمت قوات روسيا، ولم يكن أمام كتيبته أي خيار سوى نسف الجسر.

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أرسل لهم شكون رسالة نصية وأخبرهم أنه سيكون الشخص الذي سيصنع الانفجار على الرغم من عدم وجود وقت له للفرار، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وبعد ثوانٍ من تلقي رسالته، سمعوا الانفجار، بحسب منشور على صفحة هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على “فيسبوك”.

فقد أدت تضحيته البطولية إلى إبطاء التقدم الروسي وسمحت لرفاقه بإعادة تجميع صفوفهم وإعادة انتشارهم، ووردت أنباء منذ ذلك الحين عن تكريم الضابط الشجاع بعد وفاته بجوائز لشجاعته، بحسب منشور من رفاقه.

وجاء في المنشور: "في هذا اليوم الصعب على بلدنا عندما يقوم الشعب الأوكراني بصد الروس في جميع الاتجاهات، كان برزخ القرم من أصعب الأماكن على خريطة أوكرانيا، حيث توجد كتيبة منفصلة من مشاة البحرية".

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وأكمل: "لوقف تقدم عمود الدبابة، تقرر تفجير جسر طريق جينيتشيسكي، لذلك تطوع فيتالي فولوديروفيتش سكاكون، مهندس كتيبة منفصلة، لأداء هذه المهمة. الجسر كان ملغماً، لكن لم يكن لديه وقت للمغادرة.. وفجر نفسه لحماية بلاده من الغزو".

الحروب جندي أوكراني القوات الروسية جسر

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